¿Sigues sin luz? Estas son las zonas de Nuevo León que todavía podrían presentar afectaciones tras el apagón programado

Aunque los trabajos programados de corte de luz por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) avanzan conforme al calendario previsto, todavía hay comunidades y colonias de Nuevo León donde los usuarios podrían continuar con afectaciones en el suministro eléctrico, ya sea por la normalización del servicio o por las maniobras que se realizaron en la infraestructura de distribución.

Las labores de mantenimiento estuvieron programadas para distintas regiones del estado; en San Pedro Garza García, el corte de luz se realizó de las 09:00 a las 18:00 horas del jueves 23 de julio , mientras que en Galeana la suspensión comenzó a las 22:00 horas del jueves y se extenderá hasta las 02:00 horas del viernes 24 de julio .

Aunque esos horarios están por concluir, la CFE señala que la restitución del servicio puede ser gradual en algunos puntos, por lo que algunas zonas aún podrían presentar interrupciones.

Estas son las zonas de Nuevo León donde aún podrían presentarse afectaciones por corte de luz

En el municipio de Galeana, las comunidades que estuvieron contempladas dentro del corte programado fueron:



San Roberto

Entronque San Roberto

El Camuco

La Leona

San José de Raíces

El Refugio de los Ibarra

Presa de Gámez

Ejido El Potosí

Ejido Positos

Por su parte, en San Pedro Garza García, las maniobras se concentraron en la zona de la avenida Alfonso Reyes, por lo que las colonias que podrían seguir registrando afectaciones son:



La Cima

Privada La Cima

Las Codornices

Villa Montaña

Jardines Coloniales

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¿Por qué algunos usuarios todavía podrían no tener luz en Nuevo León?

Los cortes fueron parte de trabajos de mantenimiento preventivo para reforzar la red eléctrica y realizar adecuaciones en la infraestructura. Una vez concluidas las maniobras, el suministro suele restablecerse de manera paulatina, por lo que algunos usuarios podrían experimentar un retraso antes de recuperar por completo el servicio.

Si la falta de energía continúa durante varias horas después del horario programado, la recomendación es reportar la incidencia directamente a la CFE para que personal técnico verifique si existe una falla adicional que requiera atención.