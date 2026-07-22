Denunció amenazas, responsabilizó a funcionarios y hoy fue asesinado; conmociona crimen de periodista en Oaxaca

El periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado a balazos la mañana de este miércoles mientras desayunaba en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca, un crimen que volvió a encender las alertas sobre la seguridad de quienes ejercen el periodismo en México.

El caso cobró mayor relevancia porque, meses antes del ataque, el comunicador había denunciado públicamente amenazas en su contra y responsabilizó al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara; al secretario de Gobierno y al consejero jurídico estatal de cualquier afectación a su integridad física o la de su familia.

Alejandro Leyva advirtió que su vida corría peligro

Durante diversas entrevistas y publicaciones, el periodista aseguró que enfrentaba una persecución derivada de sus investigaciones y de las críticas que realizaba al gobierno estatal a través de su espacio de opinión ‘El zumbido’ del moscardón.

Incluso informó que había presentado denuncias ante instancias de derechos humanos y la Fiscalía General de la República por las amenazas que, afirmó, había recibido.

Leyva, con más de tres décadas de trayectoria, también fue director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), además de mantener una constante actividad periodística en medios digitales y redes sociales.

Francisco Alejandro Leyva, periodista incómodo para el poder, perdió la vida en un ataque armado en #Oaxaca tras denunciar amenazas y responsabilizar al gobernador Salomón Jara (@salomonj) y su gabinete.



Con su columna “El Zumbido del Moscardón” desmontó el mantra de la 4T.… pic.twitter.com/dWvuuw4UbE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 23, 2026

Organizaciones exigen esclarecer el crimen

Tras confirmarse el asesinato, organizaciones como la Alianza de Medios y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenaron el ataque y solicitaron a las autoridades realizar una investigación que permita identificar y detener a los responsables.

El homicidio ocurre en un contexto de agresiones contra periodistas en el país; de acuerdo con datos difundidos durante el reportaje, Alejandro Leyva se convirtió en el sexto periodista asesinado en 2026, mientras que distintas organizaciones han insistido en fortalecer los mecanismos de protección y garantizar condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión.

Las autoridades de Oaxaca mantienen abierta la investigación para esclarecer el móvil del crimen y determinar quiénes participaron en el ataque armado.