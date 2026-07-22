El millonario mercado negro y robo de ganado en Tabasco del clan López Obrador

Una investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco al descubierto una red criminal dedicada al contrabando, la falsificación y el robo de ganado bovino en los 17 municipios de la entidad. Productores locales denunciaron la existencia de un lucrativo mercado negro alimentado por la venta irregular de los identificadores del Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado (SINIIGA). Representantes del sector señalaron públicamente que detrás de esta operación ilegal estaría la presunta participación de operadores y familiares del expresidente Andrés Manuel López Obrador, incluyendo a su hijo Andrés López Beltrán, en la distribución masiva de estos registros para movilizar reses robadas o ingresadas de forma indocumentada desde Centroamérica.

Derivado de estas indagatorias, la autoridad judicial libró 12 órdenes de aprehensión contra personal administrativo de dos asociaciones ganaderas acusados de falsificar documentos y suplantar identidades para gestionar apócrifamente más de 2 mil 800 folios de registro entre 2022 y 2023. Aunque siete de los presuntos implicados ya fueron vinculados a proceso por la fiscalía local, actualmente enfrentan sus causas en libertad debido a que tramitaron suspensiones definitivas mediante amparos federales.

Este esquema fraudulento representa un duro golpe económico para el sector agropecuario, generando ganancias de hasta 30 mil pesos por embarque únicamente por el tráfico ilícito de folios, además de las sumas millonarias por el contrabando de animales. La facilidad para legalizar reses ilícitas ha detonado un alarmante repunte en el abigeato, estimándose un promedio de 100 cabezas de ganado robadas diariamente mediante incursiones armadas a los ranchos, delito que en gran parte no se denuncia por la desconfianza de los ganaderos hacia las autoridades.