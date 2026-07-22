¡Agua contaminada y hasta negra! Jalisco anuncia millonaria inversión para enfrentar la crisis en Guadalajara

¡No solo es una! Son cientos de colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara las que todos los días reciben agua contaminada. El líquido, supuestamente potable, llega con tonalidades amarillas, cafés y, en ocasiones, hasta negras.

Los habitantes también denuncian olores a metal, caño y putrefacción, una situación atribuida a un sistema hídrico antiguo e insuficiente, que en caso de no resolverse en los próximos años, podría generar problemas a la salud de los tapatíos.

Se trata de una crisis que afecta a la metrópoli más grande del occidente del país y que mantiene una misma pregunta entre la población: ¿cómo y cuándo se resolverá el problema?

Gobierno de Jalisco anuncia plan para limpiar agua contaminada en Guadalajara

Ante este panorama, el Gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus Navarro, puso en marcha un plan hídrico con 32 acciones para mejorar de manera gradual la calidad del agua que llega a cerca de 200 colonias.

De acuerdo con las autoridades, el análisis realizado detectó deficiencias en la capacidad de filtración y potabilización, además de años de falta de inversión en la infraestructura de captación y distribución del agua.

Anuncian plan emergente de 5 mil millones de pesos ante crisis de agua contaminada en #Guadalajara



El Gobierno de #Jalisco activó una estrategia de 32 acciones institucionales para atender a cientos de colonias metropolitanas que reciben líquido insalubre debido al deterioro del… pic.twitter.com/tCsibLU00j — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 23, 2026

Como parte del plan, se anunció una inversión de cinco mil millones de pesos. La mitad de ese presupuesto, dos mil 500 millones de pesos, será destinada a la reconversión de la planta potabilizadora número uno, en Miravalle, que abastece seis de cada diez litros de agua que se distribuyen en Guadalajara.

“El problema del agua está pasando a muchos países en el mundo, a muchas ciudades en México, como en CDMX con Iztapalapa, y se pueden nombrar muchas ciudades que tienen este problema peor y que no le están entrando como lo estamos solucionando nosotros” afirmó Alberto Esquer Gutiérrez, jefe de gabinete del Gobierno.

¿Cuándo podría mejorar la calidad del agua en Guadalajara?

Las autoridades estiman que las primeras mejoras en la calidad del agua podrían comenzar a observarse hacia finales de noviembre, con la incorporación de nuevos sistemas de potabilización.

“A finales de noviembre veremos mejoras cuando menos entre el 5 y 7%. Definimos dos obras bien importantes, como un sistema de potabilización que va a ayudar a que 2 mil litros por segundo, se distribuyan a la ciudad con una calidad impecable” agregó Ismael Jáuregui, Director del Sistema Intermunicipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

Con una infraestructura completamente nueva, se espera que este sistema se combine con las actuales aguas que tienen en las plantas y así poder mejorar el servicio para miles de habitantes.

Mientras tanto, continúan las medidas emergentes con la distribución de agua mediante pipas, garrafones y plantas potabilizadoras móviles en las zonas más afectadas de la ciudad.