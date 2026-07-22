Los niños dejaron de jugar y comenzaron a perder el futuro por la crisis de violencia en Sinaloa

El 25 de enero de 2025, Gael, de 12 años; Alexander, de 19, y su padre salieron a disfrutar un partido de béisbol en Culiacán, Sinaloa, pero nunca regresaron a casa. Los tres fueron atacados a balazos a una cuadra del estadio General Ángel Flores, en un hecho que marcó a toda una comunidad y se convirtió en un símbolo del impacto que la violencia tiene sobre las familias sinaloenses.

Para el director de la primaria Sócrates, Víctor Manuel Aispuro, la historia refleja una realidad que se repite con demasiada frecuencia: niños y adolescentes que quedan atrapados en una guerra ajena, mientras el miedo transforma la vida cotidiana.

¿Cómo afecta la violencia a los niños y jóvenes en Sinaloa?

Más allá de los homicidios, el impacto alcanza las aulas, los hogares y la convivencia social. De acuerdo con especialistas, muchas familias han cambiado por completo sus hábitos por temor a la inseguridad.

Omar Garfias, consultor en desarrollo social, señala que alrededor del 30% de las personas ha dejado de visitar a sus familiares, un 40% evita salir al cine y una cuarta parte siente preocupación al llevar a sus hijos a la escuela.

El panorama también alcanza a la educación superior. Alfredo Brambila, politólogo sinaloense, afirma que universidades del estado reportan deserciones de hasta el 20%, mientras cada vez más estudiantes toman clases desde casa debido al riesgo de salir.

Desapariciones, homicidios y una generación marcada por el miedo

Desde finales de 2024, Sinaloa acumula 2 mil 915 personas desaparecidas, de las cuales el 71% corresponde a los municipios de Culiacán y Mazatlán, según cifras oficiales.

Además, la entidad ocupa el cuarto lugar nacional en homicidios dolosos, al concentrar el 7% de los casos registrados en el país, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Brambila advierte que la edad promedio de las víctimas mortales relacionadas con la violencia ronda los 23 años, un dato que, asegura, refleja cómo el estado está perdiendo a buena parte de su población más joven.

Especialistas piden fortalecer la seguridad en Sinaloa

Para expertos y representantes educativos, el problema no se resolverá únicamente con operativos. Omar Garfias considera indispensable fortalecer las corporaciones locales con más elementos, mejor capacitación, certificaciones y equipamiento para recuperar la paz.

Por su parte, el director Víctor Manuel Aispuro sostiene que la prioridad debe ser devolver la tranquilidad a las familias y evitar que más niños crezcan entre el miedo, las pérdidas y la incertidumbre.