Matan a tres familiares de Javier Saldaña, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero

Tres familiares de Javier Saldaña Almazán, rector con licencia de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), fueron asesinados en una vivienda de la comunidad Kilómetro 21, en la zona rural de Acapulco.

El propio Saldaña confirmó que las víctimas eran su tía Josefina Saldaña Parra, su prima Janet Magnolia Gutiérrez Saldaña y el esposo de ésta, Edgar de la Cruz Solorio.

En un comunicado difundido en redes sociales, el también aspirante a la coordinación de los Comités de la Cuarta Transformación en Guerrero condenó el crimen, expresó sus condolencias a su familia y exigió a las autoridades una investigación a fondo para esclarecer los hechos y detener a los responsables.

¿Qué se sabe del triple homicidio en el Kilómetro 21 de Acapulco?

De acuerdo con los primeros reportes, una familiar acudió la mañana del lunes al domicilio para visitarlos. Al no obtener respuesta, pidió ayuda a un vecino para ingresar a la vivienda, donde encontraron los cuerpos de dos mujeres y un hombre con heridas de arma de fuego.

Supuestamente Josefina Saldaña era propietaria del inmueble, mientras que Janet Magnolia y Edgar de la Cruz habían llegado un día antes para visitarla. De manera preliminar, se presume que el ataque ocurrió la tarde del domingo, aunque los cuerpos fueron localizados hasta este lunes.

Peritos de la Fiscalía General del Estado se está encargando de la investigación en la escena del crimen. Sin embargo, de manera extraoficial se menciona que las víctimas presentaban huellas de violencia.

Como parte de las investigaciones también fue cateada una vivienda ubicada a unos 20 metros del lugar del crimen, de acuerdo con medios locales, localizaron una imagen de la Santa Muerte, una veladora encendida y la leyenda "Pollo Loco" pintada en una pared. Hasta el momento, la Fiscalía no ha establecido si existe relación entre ese inmueble y el triple homicidio.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. Al cierre de esta información, las autoridades no habían reportado personas detenidas ni dado a conocer el móvil del ataque.