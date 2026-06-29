Cierres por el Marruecos vs Países Bajos EN VIVO en Monterrey: Noticias sobre las afectaciones viales rumbo al estadio hoy 29 de junio

El Estadio Monterrey en Nuevo León tendrá su último partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ hoy 29 de junio, el cual será Marruecos vs Países Bajos. Aquí te contamos los cierres y afectaciones viales, cómo llegar al estadio y también las alternativas que puedes tomar para llegar a tu destino. Recuerda que puedes sintonizar este partido de dieciseisavos por Azteca 7, el Canal del Mundial, así cómo el sitio de Azteca Deportes y la App en punto de las 7pm.