Cierres por el Marruecos vs Países Bajos EN VIVO en Monterrey: Noticias sobre las afectaciones viales rumbo al estadio hoy 29 de junio
Sigue la fiesta por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Estadio Monterrey, donde hoy se juega el último partido ahí que será Marruecos vs Países Bajos; estas son las afectaciones viales.
El Estadio Monterrey en Nuevo León tendrá su último partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ hoy 29 de junio, el cual será Marruecos vs Países Bajos. Aquí te contamos los cierres y afectaciones viales, cómo llegar al estadio y también las alternativas que puedes tomar para llegar a tu destino. Recuerda que puedes sintonizar este partido de dieciseisavos por Azteca 7, el Canal del Mundial, así cómo el sitio de Azteca Deportes y la App en punto de las 7pm.
Marruecos vs Países Bajos
¿A qué hora inicia el partido Marruecos vs Países Bajos hoy?
El partido Marruecos vs Países Bajos del Mundial 2026 podrás verlo a partir de las 7 pm de hoy lunes 29 de junio. Ambas selecciones se enfrentarán en un juego de vida o muerte, debido a que es la ronda de dieciseisavos y buscan avanzar a los octavos de final.