Pedían 8 mil dólares por liberarla: Mujer migrante de Guatemala estaba secuestrada por polleros en Ciudad Juárez

Una mujer migrante guatemalteca fue rescatada en un motel de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, después de gritar durante la noche y alertar a los trabajadores del lugar, quienes llamaron a las autoridades.

Extorsión y secuestro: el modus operandi de los polleros en la frontera

La víctima, que llegó a Ciudad Juárez hace una semana, relató que desde su arribo fue retenida por polleros y trasladada a distintos domicilios antes de sufrir extorsión y violencia.

La migrante aseguró que un sujeto la grababa con su celular, enviaba el video a sus familiares en Guatemala y pedía 8 mil dólares, cerca de 140 mil pesos mexicanos, por dejarla en libertad.

Cómo ocurrió el rescate de la migrante en el motel de Ciudad Juárez

Gracias a la intervención policial en el motel, las autoridades rescataron a la mujer y detuvieron a un hombre identificado como Carlos “N”, quien enfrenta cargos por su presunta participación en el secuestro.

Actualmente, la mujer se encuentra bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración mientras las autoridades revisan su situación migratoria y la asistencia que requiere.

Las investigaciones preliminares indican que redes de polleros continúan operando en la frontera, reteniendo y explotando a personas que buscan cruzar hacia Estados Unidos. Testigos y residentes han señalado que muchos migrantes permanecen ocultos o bajo control de estas redes, lo que dificulta su localización y protección por parte de las autoridades.

