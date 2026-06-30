Rayo mata a turista y deja varios heridos en mirador de Cascada de Basaseachi, Chihuahua

En la zona turística de la Cascada de Basaseachi en Chihuahua, se registró el trágico fallecimiento de Manuel Héctor Morán Duarte, de 27 años, quien perdió la vida tras ser impactado por un rayo la tarde del domingo 28 de junio; en el lugar, también resultó herida su pareja sentimental, que se encuentra embarazada.

El fatal accidente fue registrado en video y, horas más tarde, la Fiscalía de Distrito Zona Occidente de Chihuahua confirmó la muerte del masculino por electrocución.

Qué se sabe sobre la muerte de Héctor Morán tras impacto de rayo en la Cascada de Basaseachi

A través de un boletín informativo emitido en sus canales oficiales, las autoridades detallaron que el joven se encontraba de vacaciones junto con integrantes de su familia cuando una tormenta eléctrica sorprendió a los visitantes que recorrían el mirador de la Cascada de Basaseachi.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el rayo cayó mientras el grupo intentaba abandonar el sitio tras notar el incremento de la actividad eléctrica en la zona.

Un paseo familiar terminó en tragedia en cuestión de segundos

Las primeras entrevistas realizadas por agentes investigadores permitieron reconstruir parte de lo ocurrido; un familiar relató que el cielo ya presentaba abundante nubosidad y constantes descargas eléctricas, por lo que decidieron emprender el regreso desde el divisadero para ponerse a salvo.

Durante ese trayecto, Manuel Héctor permanecía unos metros detrás del resto del grupo mientras hablaba por teléfono; instantes después se produjo una potente descarga que impactó directamente el área donde se encontraba, cuando sus familiares lograron acercarse, descubrieron que ya no presentaba signos vitales.

En el mismo incidente resultó lesionada su esposa, Paulina P. G., de 29 años, quien fue trasladada de inmediato a un hospital para recibir atención médica. La Fiscalía informó que el cuerpo del joven fue llevado al Servicio Médico Forense, donde se realizaron los procedimientos legales correspondientes.

El momento quedó grabado y rápidamente comenzó a circular en redes sociales

Las imágenes del accidente comenzaron a difundirse horas después del hecho y muestran los instantes previos a la tragedia; en el video puede observarse a la pareja contemplando el paisaje desde uno de los miradores naturales de la Cascada de Basaseachi mientras el clima comienza a deteriorarse.

Conforme avanzan los segundos, los truenos se vuelven cada vez más frecuentes y varias personas empiezan a retirarse del sitio; sin embargo, antes de que todos lograran ponerse a resguardo, una intensa descarga eléctrica cae en las inmediaciones del mirador y alcanza a la pareja, provocando escenas de desesperación entre los turistas que presenciaban el recorrido.

Tras el impacto, visitantes y familiares corrieron para auxiliar a las víctimas mientras solicitaban apoyo a los servicios de emergencia.