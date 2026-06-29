¡Será más fácil tramitar tu licencia! Estas son las unidades móviles que recorrerán el Edomex en julio
Consulta dónde estarán las unidades móviles para tramitar la Licencia Edomex en julio de 2026; revisa municipios, fechas, requisitos, costos y documentos.
Si estás por sacar o renovar tu licencia de conducir en el Edomex, durante los próximos días tendrás más opciones para realizar el trámite sin acudir a una oficina fija; las unidades móviles volverán a recorrer distintos municipios de la entidad con el propósito de acercar este servicio a los automovilistas y reducir los tiempos de traslado.
Cada sede atenderá únicamente durante las fechas programadas dentro de su recorrido, por lo que identificar con anticipación el municipio donde estará instalada la unidad puede ayudarte a elegir el punto más cercano a tu domicilio o lugar de trabajo y planificar mejor tu visita.
¿Dónde estarán las unidades móviles para tramitar la licencia en Edomex?
Las unidades móviles recorrerán distintos municipios del Estado de México del 29 de junio al 4 de julio; el horario de recepción de documentos será de 09:00 a 17:30 horas, mientras que la atención concluirá a las 18:00 horas.
Lunes 29 de junio
- Tlalnepantla – Calle Cuauhtémoc 326, La Romana.
- Jiquipilco– Frente al Palacio Municipal.
- Cuautitlán Izcalli – Outlets Punta Norte.
- Nezahualcóyotl– Estacionamiento del Estadio Neza 86.
- Melchor Ocampo – Frente al Palacio Municipal.
- Chalco– San Gregorio Cuautzingo.
Martes 30 de junio
- San Martín de las Pirámides – Centro.
- Chiconcuac– Santa María Tulantongo.
- Toluca – Frente al Palacio Municipal.
- Chalco– Centro.
- Polotitlán– Frente al Palacio Municipal.
- Cuautitlán Izcalli – Outlets Punta Norte.
- Teoloyucan– Auditorio Municipal.
- Melchor Ocampo– Frente al Palacio Municipal.
- Chimalhuacán– Plaza Chimalhuacán.
Miércoles 1 de julio
- Toluca– Frente al Palacio Municipal.
- Chalco– Centro y San Sebastián.
- Polotitlán– Frente al Palacio Municipal.
- Xonacatlán– Frente al Palacio Municipal.
- Cuautitlán Izcalli– Outlets Punta Norte.
- Melchor Ocampo – Frente al Palacio Municipal.
- Teoloyucan– Barrio Tlatilco.
Jueves 2 de julio
- Tecámac – Centro.
- Metepec – Plaza Juárez.
- Jilotepec – Frente al Palacio Municipal.
- Toluca– Frente al Palacio Municipal.
- Chalco– Centro.
- Cuautitlán Izcalli– Outlets Punta Norte.
- Melchor Ocampo– Frente al Palacio Municipal.
- Nezahualcóyotl– Estadio Neza 86.
- Teoloyucan– Barrio Tlatilco.
Viernes 3 de julio
- Jilotepec– Frente al Palacio Municipal.
- Toluca – Frente al Palacio Municipal.
- Chalco– Centro.
- Acolman – Frente al Palacio Municipal.
- Cuautitlán Izcalli– Outlets Punta Norte.
- Melchor Ocampo – Frente al Palacio Municipal.
- Nezahualcóyotl – Estadio Neza 86.
- Teoloyucan– Barrio Tlatilco.
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¿Cuánto cuesta sacar la licencia de conducir en Edomex en 2026?
Antes de acudir a las Unidades Móviles para tramitar tu licencia de conducir en el Estado de México, hay un dato que conviene revisar para evitar contratiempos: el costo actualizado del documento.
Ya sea que busques obtener tu licencia por primera vez, renovarla o solicitar un duplicado, las autoridades del Edomex recomiendan realizar el pago previamente y presentar el comprobante durante tu cita para agilizar el proceso.
Estos son los precios vigentes para tramitar una licencia de conducir en el Estado de México:
- Licencia tipo A para automovilista: 777 pesos.
- Licencia tipo C para motociclista: 777 pesos.
- Licencia tipo E para chofer particular: 1,017 pesos.
- Permiso provisional tipo D para menores de edad: 777 pesos.
- Duplicado de licencia: 525 pesos.
Realizar el pago correspondiente antes de acudir a tu cita permitirá que el trámite sea más ágil. También es recomendable confirmar el tipo de licencia que necesitas y llevar la documentación requerida, ya que cualquier requisito faltante podría impedir que concluyas el proceso el mismo día.
¿Qué documentos necesitas para tramitar tu licencia en las unidades móviles del Edomex?
Si planeas acudir a una de las unidades móviles para obtener o renovar tu licencia de conducir, lo más importante es llegar con toda la documentación completa. Antes de salir de casa, verifica que tus documentos estén vigentes, que los datos personales coincidan en cada uno de ellos y que lleves el comprobante de pago, ya que cualquier inconsistencia podría retrasar o impedir el trámite.
Requisitos para sacar la licencia por primera vez
Quienes tramiten su licencia por primera ocasión deberán presentar:
- Acta de nacimiento o carta de naturalización.
- CURP certificada por RENAPO.
- Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o licencia vigente del Edomex).
- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.
- Aprobar el examen básico de conocimientos viales.
- Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
- Comprobante de pago.
Requisitos para renovar la licencia
Si únicamente renovarás tu documento, deberás llevar:
- Licencia anterior del Estado de México.
- CURP.
- Identificación oficial vigente.
- Certificado del DIF, cuando corresponda.
- Comprobante de pago.