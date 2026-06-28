VIDEO: Fiscalía de Coahuila revisa grabaciones para identificar a responsables de abandonar a un bebé prematuro

El área de Peritaje Forense, de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE), mantiene bajo investigación las grabaciones de seguridad privada y comercial que pueden dar con los responsables de abandonar a un bebé prematuro de 35 semanas dentro de una bolsa de basura.

El terrible hallazgo ocurrió el pasado 24 de junio, en la colonia Independencia de Castaños, después de que una de las habitantes de la zona reportó a las autoridades y cuerpos de emergencia sobre el abandono del pequeño mientras escuchó el llanto al tirar sus desechos.

Fiscalía investiga videos para dar con el o los responsables de abandono de bebé en Coahuila

De acuerdo con informes emitidos por las autoridades, el bebé abandonado se encuentra bajo el estricto protocolo estatal de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), quienes son lo encargados del área especializada en salvaguardar la salud íntegra del menor; por su parte el Ministerio Público persigue a los implicados por el presunto delito de omisión de cuidados y peligro a la vida.

Investigan videos de comercios y casas cercanas de la zona donde abandonaron al bebé

Al ser un caso delicado, la Fiscalía detalló que las indagaciones se mantienen bajo hermetismo para evitar que todo material visual se filtre y entorpezca el proceso legal.

Al mismo tiempo, solicitó a la comunidad que eviten filtrar imágenes en redes que puedan poner en alerta a los responsables del abandono, por lo que reiteró que, en caso de obtener pistas que puedan dar con el paradero, sea realizado de forma anónima en la línea de emergencia.

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Fue precisamente en redes sociales donde previo al anuncio de las autoridades se filtró un metraje en el que se observa a dos personas viajando en una moto, quienes presuntamente habrían sido quienes abandonaron al infante.

Finalmente, las autoridades destacaron que se desplegó un operativo en la zona donde el bebé fue abandonado; agentes se encargan de interrogar a vecinos para tratar de encontrar más datos que ayuden a encontrar a las personas que realizaron el delito.

¿Por qué sobrevivió el bebé abandonado? Los prematuros requieren atención médica inmediata

El caso del bebé abandonado en Castaños también volvió a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de los recién nacidos prematuros. En México, cada año se registran más de 200 mil nacimientos antes de las 37 semanas de gestación, lo que representa entre el 7 y el 10% del total.

Debido a su desarrollo incompleto, estos bebés suelen necesitar incubadoras y cuidados especializados para mantener estable su temperatura corporal y otras funciones vitales. En ese contexto, que el recién nacido sobreviviera tras permanecer abandonado dentro de una bolsa de basura y expuesto a la hipotermia representa un caso extraordinario.

Además, el abandono de menores constituye un delito que puede ser castigado con penas de prisión, de acuerdo con el Código Penal Federal y las legislaciones estatales.