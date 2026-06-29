¡Agua de calzón! Captan a mujer lavando su ropa interior en una purificadora en Durango

Una mujer se volvió viral en redes sociales luego de ser captada lavando su ropa interior dentro de una purificadora de agua en el municipio de Santiago Papasquiaro, Durango.

En el video, la mujer aseguró que decidió hacerlo porque, según dijo, en su colonia no contaban con servicio de agua potable, de inmediato se viralizó el video, debido al cinismo con el que realizaba la acción.

Durante la grabación, la mujer expresó en tono de burla que aprovecharía el agua del establecimiento para lavar sus "tangas", mientras realizaba la acción frente al equipo utilizado para el llenado de garrafones.

“Estoy lavando mis tangas porque no hay agua”... 🩲

No es broma, pasó en Durango. Una mujer utilizó una purificadora de agua para lavar su ropa interior y el negocio tuvo que ser sanitizado. 🚫 pic.twitter.com/yhPF1RNHGs — Tv Azteca Laguna (@TvAztecaLaguna) June 29, 2026

Suspenden servicio en purificadora de Durango para desinfectar

Tras la difusión del video, la empresa informó que suspendió inmediatamente el funcionamiento del equipo involucrado y realizó un proceso de limpieza y sanitización con equipo especializado. Además, el negocio permaneció cerrado al público mientras concluían las labores de desinfección para garantizar las condiciones de higiene antes de reabrir.

Algunos usuarios tomaron este hecho con humor en redes sociales, otros se mostraron molestos, cuestionando la seguridad e higiene del agua que distribuyen este tipo de establecimientos, de los cuales dependen numerosas familias.

Sistemas de Agua de Santiago niega falta de servicio en Durango

Respecto al argumento de la falta de agua, el Sistema de Aguas de Santiago Papasquiaro había informado aproximadamente diez días antes que el servicio de agua potable ya había sido restablecido tras concluir trabajos de reparación, aunque precisó que el suministro se normalizaría de manera gradual conforme se llenaran los tanques de almacenamiento y la red de distribución.

Sin embargo, no hay una postura más reciente por parte de la dependencia en la que especifique que realmente los ciudadanos ya cuentan con el servicio de agua restablecido al 100%.

Cómo reportar falta de agua en mi colonia en Santiago Papasquiaro, Durango

Para reportar la falta de agua en Santiago Papasquiaro, Durango, debes comunicarte directamente con el Sistema de Aguas de Santiago Papasquiaro (SIASPA) SIASPA.

Puedes hacerlo mediante las siguientes vías:



Teléfono: Llama a la línea de atención oficial: 674-862-0895

Correo Electrónico: Envía un mensaje detallado a: siaspa@outlook.com

Presencial: Acude a sus oficinas ubicadas en el Blvd. Los Arcos No. 312, Fraccionamiento Las Hacienditas (en un horario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.)

Datos que debes tener a la mano para tu reporte:



Nombre completo del titular de la cuenta.

Dirección exacta (calle, número, colonia y referencias visuales)

Número de contrato o último recibo (si lo tienes a la mano).

Un número de teléfono de contacto.

Otra alternativa es enviar un mensaje directo a la Página Oficial de Facebook del Gobierno Municipal de Santiago Papasquiaro para solicitar apoyo de atención ciudadana u orientación sobre pipas de agua.