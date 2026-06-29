Elvira Monserrat, de 14 años, desapareció en Jalisco; activan Alerta AMBER para localizarla

Elvira Monserrat Guzmán Mascorro desapareció el jueves 25 de junio de 2026 en Puerto Vallarta, Jalisco. Las autoridades locales emitieron una Alerta AMBER y una alerta nacional de la Comisión Nacional de Búsqueda para dar con su paradero.

La adolescente es de complexión delgada, cara redonda, piel trigueña, cabello castaño oscuro largo y liso, ojos grandes color café, nariz achatada, boca mediana, labios delgados y 1.68 metros de estatura.

Como señas particulares, Elvira Monserrat tiene una mancha blanca de cuatro centímetros en la tibia en la pierna izquierda, raspaduras en ambas rodillas y canas blancas en la parte trasera de su cabello.

Solicitamos su apoyo para localización de persona



Alerta Amber Jalisco y @FiscaliaJal del Estado de Jalisco en coordinación con @Busqueda_MX , solicitan su apoyo para la difusión de la cédula informativa con el objetivo de localizar a



ELVIRA MONTSERRAT GUZMAN MASCORRO pic.twitter.com/JYqxKfXmkB — ALERTA AMBER JALISCO (@AAMBER_JAL) June 29, 2026

¿Cómo funciona la Alerta AMBER y cuándo se activa en México?

La Alerta AMBER es un mecanismo de emergencia que se activa en los casos más críticos de desaparición o secuestro de menores de edad. Su principal objetivo es involucrar a la sociedad en la localización inmediata del niño o adolescente, con la finalidad de lograr su pronta recuperación en condiciones seguras.

Este sistema opera mediante una amplia difusión de información relevante del menor desaparecido. Los avisos se transmiten a través de diversos canales como radio, televisión, anuncios en la vía pública, así como dispositivos móviles y otros medios electrónicos habilitados para recibir este tipo de alertas.

La Alerta AMBER no es exclusiva de un solo país, ya que actualmente se implementa en al menos 27 naciones, incluyendo México y Estados Unidos, lo que permite fortalecer la cooperación internacional en la búsqueda de menores.

¿Cómo se activa una Alerta AMBER?

Para iniciar el proceso de activación de una Alerta AMBER en México, es necesario comunicarse al número nacional 800 00 854 00, el cual está disponible las 24 horas del día durante todo el año.

Además, los familiares del menor deben acudir al Ministerio Público correspondiente en su localidad para agilizar el procedimiento. Una vez que se confirma la desaparición y no se cuenta con información sobre su paradero, la alerta puede emitirse de forma inmediata para comenzar con su difusión a nivel nacional.

