VIDEO: ¿Un lindo gatito? Arman operativo para atrapar a tigre de Bengala en Edomex

Las autoridades del municipio de Tepetlaoxtoc, en el Estado de México, y especialistas mantienen un operativo permanente para ubicar y asegurar a un tigre de Bengala que se escapó de un refugio animal el sábado 27 de junio de 2026.

El felino, con un peso aproximado de 150 kg, fue localizado el mismo día en la parte alta de la comunidad de San Bernardo Tlamimilolpan, pero el terreno complicado ha impedido su captura inmediata.

¿Qué se sabe del tigre de Bengala suelto en Tepetlaoxtoc?

Reportes de Protección Civil del Estado de México indican que participan alrededor de 70 personas en las labores de búsqueda, entre elementos de Protección Civil municipal y estatal, personal de bomberos, Seguridad Pública y una empresa privada especializada en manejo y captura de animales.

Además, las autoridades emplean seis drones para rastrear al ejemplar y han establecido un cerco de seguridad en las orillas de la zona montañosa para evitar que el tigre se acerque a áreas habitadas.

El gobierno municipal de Tepetlaoxtoc compartió un video en sus redes sociales donde se ve al tigre de Bengala blanco en medio de la espesa vegetación.

Medidas de seguridad y suspensión de clases por el tigre de Bengala

El gobierno municipal informó que las labores se coordinan con autoridades competentes, con el objetivo de capturar al animal de forma segura, priorizando el bienestar del tigre y la protección de la ciudadanía. En prevención, las clases en las escuelas del municipio fueron suspendidas temporalmente y más unidades de Protección Civil continúan llegando al lugar.

Las autoridades anunciaron un exhorto a la población: no acercarse al felino, no intentar capturarlo ni seguirlo. Si alguien observa al tigre de Bengala, debe reportarlo de inmediato a los números de emergencia oficiales. También pidieron mantener la calma y atender únicamente la información difundida por canales oficiales, evitando la circulación de rumores o datos no confirmados.

Operativo de búsqueda y uso de tecnología para localizar al tigre de Bengala

Personal especializado ha detectado huellas que confirman la presencia del tigre en la zona alta de la localidad.

Los equipos de búsqueda trabajan en rutas de acceso difícil y emplean tecnología aérea y equipos de tierra para reducir la posibilidad de que el animal llegue a áreas pobladas. El cerco policial se concentra en las orillas de la montaña para contener al ejemplar y guiar su captura segura.

