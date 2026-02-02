¡Hasta la cocina! Colectivo se estampa contra una casa en Tuxtla, Chiapas; 2 menores heridos

Este domingo 1 de febrero se vivió una intensa movilización en Tuxtla Gutiérrez, luego de que un colectivo de la ruta 25 se estampara contra una vivienda, dejando un saldo preliminar de 5 heridos en la capital chiapaneca.

El conductor, presuntamente en estado de ebriedad, habría intentado darse a la fuga, aunque vecinos de la colonia Albania Alta lo retuvieron hasta que fue detenido.

¿Cómo ocurrió el accidente del colectivo en Tuxtla, Chiapas?

Según la información disponible, la unidad se desplazaba sobre vialidades cercanas al bulevar 20 de Noviembre, cuando el c onductor perdió el control del volante.

Se presume que el colectivo habría colisionado primero con un vehículo, por lo que al intentar darse a la fuga, acelera y choca contra la casa, causando que la unidad se metiera directo hasta la casa.

Vecinos del sector aseguraron que el conductor presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, versión que, hasta el momento, no ha sido confirmada oficialmente.

Estas versiones fueron difundidas inicialmente por medios locales y reporteros que acudieron al sitio, y serán las autoridades correspondientes quienes determinen si manejaba en estado de ebriedad.

Saldo de heridos tras accidente en Chiapas

Tras el choque contra la vivienda, el conductor descendió de la unidad e intentó darse a la fuga a pie. Sin embargo, fue alcanzado por vecinos de la colonia, quienes, ante el temor de que escapara, lo retuvieron y sometieron.

El saldo del accidente fue de cinco personas lesionadas, entre ellas dos menores de edad, quienes fueron trasladados a un hospital para su valoración médica.

Las otras tres personas afectadas recibieron atención, aunque hasta el momento se descarta que haya heridos de gravedad.

Afortunadamente, hasta el cierre de esta nota, no se reportan víctimas mortale s, aunque los daños materiales tanto en la vivienda como en los vehículos involucrados fueron considerables.

Minutos después del reporte, agentes municipales acudieron para acordonar la zona, así como para detener al conductor, con el fin de iniciar las diligencias correspondientes.

