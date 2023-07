Asesinan a padre e hija tras robo frustrado en Guadalajara

La noche de este miércoles se produjo una importante movilización policiaca en la colonia Polanco de Guadalajara, Jalisco. Las detonaciones de arma de fuego acabaron en tragedia, de manera específica, en el cruce de las calles Susana Ortiz y Alberto Correa.

Sujetos armados descendieron de un vehículo y amagaron a un hombre para exigirle sus pertenencias; empero, los delincuentes dispararon contra él al no tener el botín. Además, las balas alcanzaron a su hija de 17 años.

“Nos reportaron a dos personas heridas por arma de fuego, al llegar nos encontramos solamente a una, es una menor de 17 años ya sin signos vitales. Se le aprecia un impacto en lo que viene siendo el tórax. Refieren del otro lesionado se fue a un hospital privado, es un masculino, creo es el papá de la occisa"; dijo en el lugar de los hechos Edgar Calvillo, paramédico de la Cruz Verde Guadalajara.

El papá de la menor de edad fue trasladado por sus familiares a un hospital en condición grave, ya que presentaba múltiples heridas de bala. Horas más tarde, falleció.

Este jueves se dio a conocer la identidad de las víctimas: se trata de Jennifer Yadira Arriaga Justo de 17 años, y su padre, Manuel Arriaga Fernández de 40. Ambas son víctimas mortales tras un intento de robo protagonizado por dos sujetos armados y encapuchados que querían robar una camioneta.

¿A qué se dedicaban adolescente y su papá asesinados en Guadalajara?

“Mi hija estaba aquí conmigo, vino su esposo para llevársela y ya iban a ir a cenar y pues ya no alcanzaron. Querían robarle la camioneta. Mi yerno le dijo que no traían las llaves, y no, no las traían porque estaban acá en la mesa y resulta que le dieron tanto a mi niña como a mi yerno"; dijo para Fuerza Informativa Azteca una familiar de las víctimas que por seguridad omitió su identidad.

Manuel trabajaba realizando estructuras de acero y Jennifer Yadira era estudiante, había egresado de la preparatoria y ambos vivían en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Hoy, con profunda tristeza, enojo y frustración, los deudos piden a las autoridades buscar a los responsables de este doble homicidio y que no sean un número más de las víctimas por robo. Asimismo, exigen más seguridad en la colonia Polanco de Guadalajara.

“Sí, pido justicia, que se haga justicia porque mi yerno no se metía con nadie y mi nieta era una niña bien estudiosa. Mi yerno fue un muchacho muy trabajador que con nadie se metía, entonces sí quiero justicia para esos rateros que nada más andan viendo dónde roban"; concluyó la familiar de Jennifer Yadira Arriaga Justo y Manuel Arriaga Fernández.

En tanto, la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) integra ya una carpeta de investigación bajo los protocolos que marca la ley para capturar a quienes resulten responsables de la muerte de este hombre y la adolescente.