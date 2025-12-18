Tragedia en Morelos: Lanzan bombas molotov contra hotel en Cuautla; reportan saldo fatal tras incendio provocado

La madrugada de hoy se tornó trágica en Cuautla, Morelos , luego de que se registrara un ataque con bombas molotov contra un hotel, hecho que desató una intensa movilización de emergencia y encendió la alerta de última hora entre autoridades de seguridad.

El incidente ocurrió mientras el inmueble operaba con normalidad, lo que elevó el nivel de riesgo y obligó a evacuar a huéspedes ante el posible avance de las llamas; el saldo preliminar confirmó víctimas, daños severos y un despliegue policial inmediato.

Ataque con bombas molotov contra hotel en Cuautla desata movilización de emergencia en Morelos

De acuerdo con los primeros reportes oficiales , el ataque ocurrió cerca de la 01:30 horas, cuando sujetos no identificados lanzaron artefactos incendiarios directamente contra una de las áreas del hotel ubicado en la colonia Francisco I. Madero, en Cuautla.

Las explosiones provocaron un incendio de rápida propagación, generando pánico entre quienes se encontraban al interior del inmueble y obligando a una evacuación de emergencia en plena madrugada.

Violencia en Morelos deja víctimas tras incendio provocado en hotel de Cuautla

Personal de auxilio, bomberos y corporaciones de seguridad arribaron en cuestión de minutos al hotel para controlar el fuego y atender a las personas afectadas; en el lugar se confirmó la muerte de al menos una persona, mientras que otra resultó con lesiones graves y fue trasladada de urgencia a un hospital de la región.

La zona quedó acordonada como parte del protocolo ante este ataque de alto impacto registrado en Cuautla, Morelos .

Durante las labores de rescate, autoridades realizaron recorridos preventivos para descartar más personas lesionadas, además de iniciar el levantamiento de indicios que permitan reconstruir cómo se ejecutó el ataque con bombas molotov.

Hasta el momento no se reportan detenidos, aunque las investigaciones continúan abiertas y bajo resguardo de la Fiscalía regional.

Las autoridades de Morelos reiteraron el llamado a la población para aportar información útil que ayude a identificar a los responsables y evitar nuevos ataques de este tipo.