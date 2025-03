El caso de Daryl Ramón, hombre asesinado por “goteras” Iztapalapa, CDMX

En marzo de 2024, la vida de Daryl Ramón “N” se truncó trágicamente en un motel de Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX). Dos mujeres, conocidas como “goteras,” lo drogaron junto a un amigo con gotas oftálmicas, lo que resultó en su muerte. Desde entonces, su madre, Irene, ha estado luchando incansablemente por obtener justicia, enfrentando un sistema judicial que parece estar sobrecargado y desinteresado en su caso.

¿Cómo fue la muerte de Daryl, a manos de las “goteras”?

Daryl y su amigo fueron víctimas de un modus operandi común entre las “goteras”: drogar a sus víctimas para robarles. Sin embargo, en este caso, la combinación de los químicos con alcohol resultó fatal para Daryl. Las cámaras de seguridad capturaron a las mujeres involucradas, identificadas como Miley Waxx y otra aún no nombrada, pero la búsqueda ha sido lenta y ha extendido su alcance incluso a la vecina entidad de Estado de México (Edomex).

Irene, la madre de Daryl, ha expresado su frustración ante la falta de avances significativos en el caso. A pesar de que han pasado más de doce meses desde el incidente, la familia siente que la Fiscalía Capitalina ha mostrado indiferencia: “Apenas tienen como 20 días que me dijeron que me desista, que ya lo deje y ellos dejarían a un hijo así, no creo,” manifestó Irene, destacando el desinterés de las autoridades.

El abogado Erick Pérez, quien representa a la familia, señala que han tenido que presionar constantemente para que se realicen los actos de investigación necesarios: “Pueden poner miles de pretextos, pero incluso ya pasó un año, un año de actos de investigación en los cuales casi nosotros hemos tenido que obligarlos a llevarlos a cabo,” dijo Pérez.

La búsqueda de justicia ha sido desgastante para la familia. Irene menciona que han gastado alrededor de 400 mil a 500 mil pesos en peritajes y honorarios legales, además de sacrificar su salud. Su esposo y ella están exhaustos, y su diabetes ha empeorado significativamente debido al estrés.

Deficiencias en el sistema judicial de la capital

El caso de Daryl refleja las limitaciones del sistema judicial en la capital. Según el INEGI, solo hay 32 agentes del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes, lo que resulta en una carga excesiva para los funcionarios. Alberto Woolrich, abogado, destaca que el sistema oral fue diseñado para manejar 60 carpetas al mes, pero en realidad, los agentes del Ministerio Público enfrentan hasta 3 mil casos simultáneamente, lo que impide que la justicia funcione adecuadamente.