Asesinato de gerente de Banco Azteca en Chiapas: “Las cosas están descomponiéndose muy rápidamente"; director de la Red de Grupo Elektra

La violencia no da tregua en México , y no parece que exista una fórmula para remediar este mal. Hoy, los mexicanos, sin importar el estado en el que vivan, se han visto afectados directa o indirectamente por la delincuencia o el crimen organizado, el estado de Chiapas, no es la excepción pues, en horas recientes, la clase trabajadora, la que lucha día tras día por llevar el ‘pan a su mesa’ y salir adelante, fue protagonista, una vez más, de esas historias trágicas que manchan de sangre a nuestro país y que cortan los sueños no sólo de una persona, sino de familias que impulsan a la nación.

¡La impunidad mata! Asesinan cobardemente a gerente de Banco Azteca

Este fin de semana, una de las sucursales de Banco Azteca ubicadas en el estado chiapaneco, fue víctima de la falta de seguridad, cobrando la vida de una persona y dejando otras dos gravemente heridas. Fue durante la tarde del 26 de octubre cuando un grupo de criminales irrumpieron la paz de la sucursal ubicada en la calle Primera Oriente Norte 34 A, en Copainalá, dejando como saldo el fallecimiento de Abraham González Cerón, el gerente de esta sucursal, quien fue abatido de forma cobarde por los malhechores. Al mismo tiempo, dos empleados más fueron amenazados y lesionados durante el atraco.

Ante esta grave situación, que muestra una vez más la ola de violencia que se vive en Chiapas, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Centro, confirmó que iniciaron una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables del delito de Homicidio cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Abraham “N”; advirtiendo que esta agresión mortal no quedará impune.

Familiares de víctimas reciben el respaldo de Grupo Elektra

Luego de este nuevo acto de violencia que se registró en Chiapas, Fabrice Deceliere, director de la red de Grupo Elektra, visitó a las familias de las víctimas de la inseguridad tras el violento asalto en Copainala, brindándoles el respaldo en este momento crítico por el que atraviesan.

“Como siempre, Grupo Elektra, Grupo Salinas, están al pie de cañón, ayudando a nuestra gente. Este penoso incidente, que le costó la vida a un compañero nuestro, nosotros nos enteramos ayer en la tarde y aquí estamos el día de hoy en Tuxtla, apoyando a toda la familia, acompañándolos, dándoles ese respaldo anímico, en una cosa tan trágica, tan terrible que acaba de pasar.

“Siempre nuestros bancos han sido muy seguros, como me decía el tío de la víctima, en Chiapas se están descomponiendo rápidamente y cuando lo vemos en el país también tenemos tema, entonces estamos al pie del cañón y a atender a nuestra gente, tomando medidas para que no nos vuelva a pasar”, sentenció Fabrice Deceliere.