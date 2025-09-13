Conmoción en Chicago por asesinato de migrante mexicano; SRE exige investigación rigurosa

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó el asesinato de un ciudadano mexicano, identificado como Silverio Villegas González, ocurrido en un suburbio de la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois.

Ante estos hechos, la dependencia condenó la violencia, además de que solicitó a las autoridades locales una investigación exhaustiva para esclarecer el crimen y llevar a los responsables ante la justicia.

Ante los lamentables hechos ocurridos el día de ayer en un suburbio de la ciudad de Chicago, en los que perdió la vida el Sr. Silverio Villegas González, la Secretaría de Relaciones Exteriores condena la violencia y ha solicitado a través del Consulado General de México en esa… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 13, 2025

¿Qué sucedió con Silverio Villegas González en Chicago?

De acuerdo con la información oficial, el asesinato de Villegas González sucedió durante la jornada del pasado viernes 12 de septiembre en un área residencial de Chicago. El Consulado General de México en Chicago confirmó que Silverio Villegas González, era un mexicano de 38 años y originario de Michoacán, además de oficio cocinero, y quien murió durante un intento de arresto por parte de agentes de ICE en un suburbio al norte de Chicago.

Las autoridades consulares ya solicitaron a ICE información detallada acerca de las circunstancias en las que Villegas recibió disparos de parte de un oficial. La muerte de Villegas González generó consternación entre la comunidad mexicana en Estados Unidos, donde residen más de 37 millones de personas de origen mexicano según el Censo 2020 de Estados Unidos.

Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Chicago, el mexicano intentó huir, además de que arrastró a un agente con su auto, por lo que un oficial disparó y lo mató.

En relación al incidente ocurrido el día de hoy, el Consulado General de México en Chicago informa.



In relation to the incident that occurred today, the Consulate General of Mexico in Chicago informs. pic.twitter.com/6G1pelcBFx — Consulado General de México en Chicago (@ConsulMexCho) September 12, 2025

La Secretaria de Relaciones Exteriores, a través del Consulado General de México en Chicago, informó que se encuentra en contacto directo con los familiares de la víctima para brindar apoyo legal, orientación y acompañamiento durante el proceso judicial: “El Gobierno de México condena enérgicamente este hecho de violencia y reitera su compromiso con la protección de las y los mexicanos en el exterior”, expresó la cancillería en un comunicado oficial.

El consulado solicitó a las autoridades de Illinois una investigación rigurosa e imparcial, con el fin de esclarecer el crimen y garantizar que no quede impune; hasta el momento, la policía local mantiene abierta la investigación y no ha confirmado si existen detenidos.

El Consulado de #México en Chicago, #EEUU, confirmó la muerte de #SilverioVillegas González, un migrante mexicano que falleció mientras era detenido por agentes del Servicio de Control de Migración y Aduanas #ICE.



Villegas González era un migrante mexicano originario de… pic.twitter.com/NAR8vo056v — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) September 13, 2025

Cabe decir que este caso se suma a otros incidentes recientes que han puesto en el centro del debate la seguridad de migrantes mexicanos en Estados Unidos, quienes a menudo enfrentan condiciones de vulnerabilidad en distintas ciudades.

Además del apoyo legal, el consulado ha ofrecido asistencia en trámites relacionados con la repatriación de los restos, en caso de que así lo decida la familia. Esta lamentable noticia ha generado preguntas acerca de la seguridad de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y sobre qué medidas deben reforzarse para garantizar su bienestar.