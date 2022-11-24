Astronautas celebran el Día de Acción de Gracias desde el espacio

Este jueves se celebra en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, fecha que no pasó desapercibida por los astronautas de la NASA que se encuentran en una misión en la Estación Espacial Internacional (EEI).

El equipo de astronautas envió un mensaje de buenos deseos desde el espacio para todos las personas que conmemoran el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Incluso compartieron como festejaran ellos.

El coronel Frank Rubio, de origen salvadoreño, fue el encargado de dar el mensaje. También dijo que ellos comerán pavo y jamón por el Día de Acción de Gracias.

“Saludos desde el espacio y la Estación Espacial Internacional. La tripulación 69 les quiere desear un feliz Día de Acción de Gracias. Aquí celebramos con un poco de pavo y un poco de jamón. Esperamos que usted y su familia pasen un día muy feliz celebrando y comiendo comida muy rica”, expresó el astronauta.

Para finalizar el video, el resto del equipo de astronautas deseó un “happy thanksgiving”, para finalmente flotar y salir de cuadro.

¿Cómo se celebra el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos?

El Día de Acción de Gracias en Estados Unidos se celebra con una cena familiar, en la que se preparan platillos como pavo asado, puré de papas, salsa de arándanos y pastel de calabaza, para recordar la primera cosecha.

Un momento importante de la cena del Día de Acción de Gracias, es cuando uno de los miembros da un discurso para agradecer por todo lo que tiene.

Además, unos días antes del Thanksgiving, el presidente de Estados Unidos indulta a un pavo cada año.

En 1947, el presidente Harry Truman fue el primer receptor de un pájaro obsequiado por los criadores de pavos de Estados Unidos, una tradición que continuó. En 1963, el presidente John Kennedy decidió devolver su regalo a la granja de donde procedía.

Entre las celebraciones de Estados Unidos no puede faltar el desfile de Macy’s, con el que se da inicio a las festividades navideñas.

