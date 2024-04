¡Se salva de morir! Atacan a balazos a Mario Franco Barbosa del PRD y sobrevive

¡Lo atacan a balazos! Mario Franco Barbosa, candidato por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la presidencia municipal de Ajalpan, Puebla, sobrevivió a un ataque armado durante la tarde del domingo 7 de abril.

El atentado contra el político se registró en la comunidad de Pantzingo de Morelos mientras estaba a bordo de su camioneta. Reportes preliminares indicaron que el presunto responsable se acercó a Barbosa en una motocicleta y al estar cerca de su ventanilla comenzó a dispararle.

A pesar de las aparatosas imágenes compartidas en redes sociales, donde se observa a la camioneta del candidato con varios impactos, y al propio Mario Franco con sangre en la ropa, el político únicamente resultó herido en una mano.

“Venía de la Asamblea con rumbo a mi hogar. Me estacioné a 300 metros de mi hogar, pues yo no contesto mensajes cuando manejo, venía solo. Cuando veo los mensajes, lo que me hace reaccionar fue la primera detonación, por lo que arranco y me muevo, meto la velocidad y me voy al mercado municipal, ahí encontré una patrulla y me comenzaron a custodiar”, puntualizó.

Mario Franco Barbosa agregó que tras ser revisado por el especialista, el impacto de bala que sufrió en su mano no es de mayor consideración, pues no afectó ninguna terminal nerviosa.

Tras ser víctima del atentado, Mario Franco Barbosa detalló que sobrevivió de “milagro” y que el ataque no fue personal, pues él no se dedica al narcotráfico o el robo. Al mismo tiempo, añadió que no se bajará de la candidatura a pesar de que su vida estuvo en riesgo.

“Yo le llamo un milagro, porque era para mí. No tengo problemas con nadie, es un tema meramente político”, compartió el candidato del PRD en entrevista con los medios locales.

| Pexels

Proceso electoral 2023-24, el más violento en México en su historia moderna

Las elecciones más grandes del país, donde destacan la del Presidente de la República, ocho gubernaturas y una jefatura de gobierno, están ‘pintadas de rojo’, pues en el periodo del 2023-24, se han registrado 24 políticos asesinados.

En 2023 murieron Jaime Damaso Solís, Miguel Ángel Cruz Robles, Wilman Monje Morales, Alejandro Lanuza Hernández, Javier Torres Barrera, Dagoberto García y Ricardo Taja Ramírez.

Mientras que en el primer trimestre del 2024 fueron ejecutados otros 16 candidatos: Giovanni Lezama Barrera, David Rey González Moreno, Sergio Hueso, Miriam Nohemí Ríos Ríos, Marcelino Ruíz Esteban, Guadalupe Guzmán Cano, José Alejandro Naredo García, Jaime Vera, Juan Pérez Guardado, Yair Martín Romero Segura.

Miguel Ángel Zavala Reyes, Armando Pérez Luna, Alfredo González Díaz, Tomás Morales Patrón, Diego Pérez Méndez, Jaime González Pérez y Gisela Gaytán.