Comando ataca rancho de Gildardo Maldonado, alcalde electo de Jáltipan, Veracruz

El rancho "Parceros", propiedad del alcalde electo de Jáltipan, Gildardo Maldonado Guzmán, fue atacado a balazos por un comando armado la tarde de este jueves 13 de noviembre. La agresión, en la que se utilizaron armas largas, se perpetró contra la fachada principal del inmueble, ubicado en la zona sur de Veracruz.

De acuerdo con los reportes policiales, los agresores dispararon en más de veinte ocasiones contra la propiedad. Afortunadamente, se confirmó que no hubo personas lesionadas, ya que el alcalde electo, emanado del partido Movimiento Ciudadano (MC), no se encontraba en el sitio al momento del atentado. Maldonado Guzmán ya interpuso la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

¿Cómo fue el ataque contra el alcalde electo de Jáltipan, Veracruz?

El atentado ocurrió en el rancho ubicado a un costado de la carretera Transístmica, en la zona que divide los municipios de Jáltipan y Acayucan. Según el reporte de la Policía Estatal, un grupo de hombres armados arribó a la propiedad, se apostó frente a la fachada y disparó en repetidas ocasiones con armas largas para después escapar.

En el lugar, peritos de la Fiscalía localizaron cerca de 23 cartuchos percutidos, evidencia de la intensidad del ataque.

Minutos después del reporte, la zona fue asegurada por elementos federales, incluyendo el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, así como por la Policía Estatal Preventiva. Se implementó un operativo de vigilancia y recorridos en la cabecera municipal, pero hasta el momento no se ha reportado la detención de ninguno de los responsables.

Alcalde electo no se encontraba en su rancho

Gildardo Maldonado Guzmán, conocido en la región como "El Parcero", confirmó que no se encontraba en su rancho al momento de la agresión. Detalló que estaba en la capital del estado, Xalapa, atendiendo actividades relacionadas con el proceso de transición de gobierno, previo a asumir el cargo.

Tras ser notificado del ataque, el alcalde electo se trasladó de regreso al sur del estado para verificar los daños en su propiedad.

Posteriormente, acudió a las oficinas regionales de la Fiscalía General del Estado (FGE), con sede en Acayucan, para interponer la denuncia correspondiente por los hechos contra quien resulte responsable. Las autoridades ministeriales ya investigan el móvil de la agresión.