Secretaria de confianza bajo sospecha: ¿quién es Yesenia “N” y qué tiene que ver con el asesinato de Manzo?

La detención de Yesenia “N”, ex secretaria particular de la actual alcaldesa de Uruapan , Grecia Quiroz, ha generado una fuerte conmoción política y social en Michoacán, al ser señalada como presunta implicada en el asesinato del exalcalde Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre del año pasado.

El arresto se llevó a cabo el 8 de enero, durante un operativo coordinado entre la Fiscalía General de Justicia de Michoacán y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en la zona centro del municipio de Uruapan, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones.

Reportan detención de Yesenia Méndez, secretaria particular de Carlos Manzo. Fue detenida por policías de investigación de la Fiscalía de Michoacán por homicidio de quien fue alcalde de Uruapan, #Michoacán. pic.twitter.com/idPKeC9rwY — Irving (@IrvingPineda) January 9, 2026

Cercanía con Carlos Manzo y Grecia Quiroz

Yesenia "N" formaba parte del círculo más cercano del entonces alcalde Carlos Manzo . Durante su administración, se desempeñó como colaboradora directa, lo acompañó toda la campaña y posteriormente continuó en funciones como secretaria privada de Grecia Quiroz, quien fue designada alcaldesa sustituta tras el homicidio.

Incluso, tras la muerte de Manzo, Yesenia “N” fungió como encargada de despacho del Ayuntamiento de Uruapan durante cinco días, desde el 1 hasta el 5 de noviembre, periodo que antecedió a la llegada formal de Quiroz a la presidencia municipal.

En redes sociales, la hoy detenida expresó públicamente su cercanía con el exalcalde. El pasado 2 de noviembre, publicó un mensaje en el que escribió: “Se fue mi líder y mi amigo, vuela alto Carlos Manzo”, en otra publicación compartió un video con fotografías juntos y frases que destacaban su liderazgo y cercanía personal.

Un caso que agrava la sospecha de traición a Carlos Manzo

La detención de Yesenia “N” ha generado un fuerte impacto debido a su posición de confianza dentro del gobierno municipal. Su cercanía con el alcalde asesinado y con la actual presidenta municipal convierte el caso en uno de los más delicados en la historia reciente de Uruapan. Mientras tanto, Grecia Quiroz no se ha pronunciado al respecto del arresto de su secretaria.

Presunta filtración de información a sicarios del alcalde Carlos Manzo

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Yesenia "N" es señalada de haber informado los movimientos del alcalde a sicarios, quienes posteriormente planearon y ejecutaron el ataque que le costó la vida a Carlos Manzo. La información habría sido compartida mediante la aplicación de mensajería cifrada utilizada por los integrantes de la red criminal para coordinar el atentado .

El seguimiento de conversaciones en grupos de mensajería fue clave para el avance del caso. Las autoridades lograron identificar cómo los implicados vigilaban los desplazamientos del edil y definían cada paso previo al crimen.

Avances en la investigación del asesinato del acalde Carlos Manzo

Hasta el momento, suman 15 personas detenidas por el homicidio que sacudió al país en noviembre pasado. Las investigaciones revelaron que Víctor Manuel “N” fue el autor material del ataque y murió en el lugar de los hechos. Junto a él participaron Ramiro “N” y Fernando Josué “N”, quienes posteriormente fueron hallados sin vida en un tramo carretero.

Además, el 24 de diciembre, un operativo conjunto permitió la captura de Alejandro Baruc “N”, alias “K-OZ”, señalado como líder de una célula criminal en Parácuaro. De acuerdo con autoridades federales, este individuo habría dado refugio a Fernando “N” tras el asesinato y mantenía contacto directo con otros integrantes del grupo delictivo.