Anexo escondía centro de adiestramiento criminal en el sur de Veracruz

Aseguraron un anexo en la congregación de Mundo Nuevo, municipio de Coatzacoalcos, Veracruz el cual presuntamente funcionaba como un centro de adiestramiento criminal bajo la fachada de ayuda social.

El cateo se realizó en el anexo denominado “Hablemos de Felicidad”, espacio que oficialmente se presentaba como un centro de rehabilitación, pero que, de acuerdo con las investigaciones ministeriales, era utilizado como punto estratégico para actividades ilícitas relacionadas con grupos criminales que operan en la región.

Aseguran armas, droga y vehículos durante el cateo en anexo de Veracruz

Durante la intervención, las fuerzas de seguridad lograron el decomiso de armas, presunta droga y varios vehículos, además de la detención de cinco personas que se encontraban al interior del inmueble. Los asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica en las próximas horas.

El operativo se llevó a cabo sin que se registraran enfrentamientos armados, lo que permitió a las corporaciones realizar la extracción del material ilícito de manera controlada. La movilización sorprendió a vecinos de Mundo Nuevo, una congregación que en los últimos años ha sido señalada por hechos relacionados con la violencia y la extorsión .

Anexo servía como punto de logística y formación criminal en Coatzacoalcos

De acuerdo con información recabada por las autoridades, el anexo “Hablemos de Felicidad” no operaba como un centro de rehabilitación legítimo. En su interior se localizaron indicios que apuntan a que el lugar servía como base de logística y formación para nuevos integrantes de células de la delincuencia organizada.

Las investigaciones se originaron tras diversas denuncias ciudadanas, las cuales permitieron ubicar este punto considerado clave dentro de la estructura criminal que opera en la zona sur del estado. Las autoridades no descartan que el inmueble haya sido utilizado también como refugio para operadores encargados del cobro de cuotas a comerciantes de la región.

Relación con detenciones recientes por extorsión en Veracruz

De manera extraoficial, trascendió que este golpe a la delincuencia estaría vinculado con la reciente detención de África “N” y René “N”, señalados como presuntos líderes de una red de extorsión que mantenía bajo amenaza a diversos sectores comerciales de Coatzacoalcos y municipios aledaños.

Las autoridades consideran que el aseguramiento del anexo representa un avance importante en el desmantelamiento de esta estructura criminal, ya que podría aportar información clave sobre su modo de operación y alcances territoriales.

Tras concluir el cateo, el inmueble quedó bajo el estricto resguardo del Ejército Mexicano, con el objetivo de evitar que células externas intenten recuperar el sitio o el material asegurado.