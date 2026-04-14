Balacera en bar “El Profe” deja 4 muertos en Ocozocoautla, Chiapas; identifican a las víctimas

Una noche violenta se vivió en el bar "El Profe" en Ocozocoautla, Chiapas, luego de que sujetos armados abrieron fuego contra cuatro hombres que se encontraban al interior del establecimiento, el pasado domingo 12 de abril.

La Fiscalía General del Estado informó que el ataque pudiera estar relacionado con narcomenudeo, revelando videos de la agresión, así como del momento en que llegan los delincuentes.

Así ocurrió el ataque al bar "El Profe" en Chiapas

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 22:00 horas se recibió una llamada de emergencia por detonaciones de arma de fuego. Al llegar, paramédicos y cuerpos de emergencia confirmaron que 4 personas ya no contaban con signos vitales.

A través de una conferencia de prensa, el fiscal del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, reveló la identidad de las víctimas:



Leonel González, de 22 años

Alexander Hernández, de 28 años

Bartolo Pérez, de 47 años

Wilfrido Méndez, de 44 años

Todos ellos presentaban impactos de arma de fuego, según confirmaron las autoridades tras el levantamiento de los cuerpos.

Así fue el ataque armado en bar de Ocozocoautla

Las investigaciones apuntan a que todo se trató de un ataque armado directo contra estas 4 personas.

Gracias a cámaras de seguridad, se pudo rastrear que dos sujetos llegaron al lugar a bordo de una motocicleta, ingresando al bar "El Profe" tras circular por la carretera que conecta con el municipio.

Los agresores permanecieron aproximadamente una hora dentro del establecimiento, presuntamente para identificar a sus objetivos. Una vez que dieron con ellos, abrieron fuego contra las víctimas y huyeron del lugar en el mismo vehículo.

En las imágenes se puede observar el momento en que los presuntos responsables corren a toda velocidad hacia la moto estacionada, emprendiendo' su huida antes de que llegaran las autoridades.

Narcomenudeo: la razón detrás del ataque a bar en Chiapas

Aunque las investigaciones continúan, una de las principales líneas apunta a una posible disputa relacionada con la venta de drogas en la región. Autoridades no han descartado que el ataque esté vinculado a los recientes hechos de violencia en Ocozocoautla.

Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas. Sin embargo, se espera que en los próximos días haya avances en la investigación que permitan determinar las circunstancias del ataque y llevar a los culpables ante la justicia.

