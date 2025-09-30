Ataque armado deja a un hombre muerto en la Zona Metropolitana de Guadalajara

La actividad violenta marcó la madrugada en distintos puntos del estado de Jalisco, donde las autoridades respondieron a dos agresiones separadas con arma de fuego en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Los incidentes se registraron en los municipios de Zapopan y San Pedro Tlaquepaque, dejando como saldo una persona fallecida por múltiples impactos de bala y otra más con lesiones que requirieron hospitalización. Las fuerzas de seguridad han iniciado las investigaciones para esclarecer los móviles detrás de estos crímenes y localizar a los responsables.

Ataque armado en un fraccionamiento de Ciudad Juárez

Una nueva agresión con arma de fuego se registró en la colonia Arenales Tapatíos, perteneciente al municipio de Zapopan, Jalisco. Uniformados de la comisaría local acudieron al sitio luego de recibir el aviso de un hombre baleado. Al llegar, encontraron el cuerpo de un joven de unos 30 años en el pavimento.

Los paramédicos de los servicios de salud municipales se encargaron de certificar su deceso, determinando que la víctima presentaba, como mínimo, tres heridas de proyectil en la cabeza.

Un hombre perdió la vida tras recibir tres impactos con arma de fuego. Los hechos ocurrieron en calles de la colonia Arenales Tapatíos en el municipio de Zapopan.





Según los reportes, la agresión fue un ataque directo, perpetrado por individuos armados que abrieron fuego de manera inmediata. Familiares del fallecido se hallaban en el lugar. Hasta el momento, las autoridades no han recuperado ningún rastro o indicio que permita identificar o dar con el paradero de los responsables de este crimen.

Agresión con arma de fuego en San Pedro Tlaquepaque

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se registró una intensa movilización de cuerpos de emergencia en la intersección de la avenida Jesús Michel González y la calle Santa Mónica. En ese punto, las autoridades atendieron a un hombre que presentaba heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Al lugar arribaron elementos de la comisaría municipal y personal de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios a la víctima. El hombre recibió atención médica de inmediato para ser evaluado y posteriormente fue trasladado a los servicios médicos municipales para su tratamiento.

Un hombre fue agredido con arma de fuego en calles de la Col. Nueva Santa María en Tlaquepaque.





Los oficiales acordonaron la zona para resguardar la escena. Hasta el momento, las autoridades no han reportado el hallazgo de casquillos u otros indicios que puedan ayudar a identificar o dar con el paradero de los responsables de la agresión.

Choque aparatoso deja personas heridas

Un choque en el que se vieron involucrados tres autobuses de transporte de personal, todos pertenecientes a la misma compañía, se registró en la intersección de la avenida Acueducto y Periférico.

El fuerte percance dejó un saldo de al menos siete personas heridas, las cuales se encontraban a bordo de las unidades. Equipos de paramédicos acudieron rápidamente al sitio para atender a los afectados.

Más de 10 personas resultaron lesionadas a consecuencia de un aparatoso accidente entre tres camiones de transporte de personal sobre Av. Acueducto.





Según los testimonios de algunas personas, el accidente se originó cuando uno de los autobuses intentó esquivar un vehículo averiado que se encontraba estacionado en esa parte del Periférico. Esta maniobra evasiva fue la que provocó la carambola entre los tres vehículos.