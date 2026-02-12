Criminales alcanzan la educación: Cierra kínder y primaria por presunta extorsión en Veracruz

La escuela particular de kínder y primaria “Luisa Flores Valencia”, ubicada en el municipio de Acayucan, Veracruz, cerró sus puertas en medio de versiones que apuntan a un posible caso de extorsión y hechos de violencia en la zona.

Aunque hasta el momento no existe un comunicado oficial que confirme las causas del cierre, padres de familia informaron que la decisión habría sido tomada para priorizar la seguridad de alumnos y trabajadores ante un entorno que califican como preocupante.

Padres denuncian temor ante posible extorsión en primaria de Acayucan

De acuerdo con testimonios de habitantes del municipio, el cierre ocurrió de manera repentina. Diana, vecina de Acayucan, expresó la incertidumbre que generó la situación.

“De la noche a la mañana te piden dinero y, si no das, pues bueno… ahorita ya tiene precio la vida. Esta escuela tenía alumnos, tenía niños y muy buena educación, la verdad muy buena enseñanza, pero así estamos lamentablemente”, señaló.

Sus declaraciones reflejan el clima de tensión que se vive en la región, donde en fechas recientes se han registrado homicidios, ataques incendiarios, asaltos violentos y casos de extorsión , lo que ha incrementado la preocupación entre la población.

Pese a las versiones que circulan, autoridades municipales aseguraron que no cuentan con información oficial que confirme amenazas o actos de extorsión contra la institución educativa.

El alcalde de Acayucan, Raúl David Salomón, declaró que no ha existido acercamiento formal por parte de directivos o docentes del plantel.

“No hemos tenido contacto con los directores, con los maestros de la escuela; no tenemos ninguna relación, ningún mensaje de que hayan recibido alguna amenaza o alguna extorsión. No hay ningún reporte ni acercamiento con autoridades municipales”, afirmó.

El edil también mencionó que, según comentarios, la escuela enfrentaba baja matrícula y arrastraba situaciones administrativas desde el año anterior, aunque no precisó detalles.

Entregan documentación en sede alterna ante caso de extorsión en Acayucan

Mientras continúan las especulaciones sobre el cierre, los padres de familia informaron que la documentación oficial de los estudiantes fue entregada en un lugar distinto al plantel, como medida preventiva.

Este procedimiento reforzó la percepción de que la decisión estuvo vinculada a temas de seguridad, aunque no exista confirmación oficial.

Por ahora, el cierre de la escuela “Luisa Flores Valencia” deja incertidumbre entre la comunidad educativa de Acayucan, mientras autoridades locales sostienen que no existe reporte oficial que confirme actos de violencia directa contra el plantel.