Huyó del anexo para conocer a su bebé, pero terminó en una barranca; así captaron la fuga en Jalisco

Lo que parecía una fuga de un centro de rehabilitación terminó en un rescate de emergencia, luego de que dos jóvenes cayeron a un barranco en Zapopan, Jalisco. Así fue como las cámaras de seguridad captaron el momento del escape del anexo.

Pero mientras eran rescatados, se reveló que uno de los jóvenes habría decidido salir para conocer a su bebé, quien nació apenas un día antes. Sin embargo, durante la huida cayó a un barranco de aproximadamente 100 metros de profundidad y ahora permanece hospitalizado.

¿Qué pasó con los jóvenes que escaparon del anexo en Zapopan?

El caso ocurrió el domingo 29 de junio en la colonia Mirador Escondido, donde ocho personas abandonaron el centro de rehabilitación Milagro de Vida y Esperanza.

El escape del anexo quedó captado por cámaras de seguridad del establecimiento y, horas después, inició un operativo para localizar a quienes resultaron lesionados.

Las imágenes muestran cuando seis internos salen corriendo del lugar, mientras dos compañeros y personal del centro intentan detenerlos.

De acuerdo con la información difundida por el propio centro, la fuga ocurrió alrededor de las 9:13 de la mañana, cuando una persona de confianza habría facilitado la apertura de una de las puertas de seguridad.

Después, el grupo ingresó a una oficina, abrió una segunda puerta y finalmente escaparon a toda velocidad como si sus vidas dependieran de eso.

Así fue el rescate de los jóvenes que cayeron al barranco

Los ocho jóvenes abandonaron las instalaciones ubicadas en la zona de El Potrero, en la colonia Mirador Escondido. Pero en ese momento, uno de ellos cayó a un barranco y otro bajó para intentar ayudarlo, quedando ambos atrapados.

Tras recibir el reporte, elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan desplegaron un operativo de búsqueda que incluyó el helicóptero Zeus y un dron para localizar a los lesionados.

Los rescatistas encontraron a los dos jóvenes a una profundidad cercana a los 100 metros. Debido a las condiciones del terreno, el rescate aéreo no fue posible, por lo que descendieron utilizando cuerdas y equipo especializado para ponerlos a salvo.

Ambos fueron sacados del barranco y trasladados a un hospital para recibir atención médica, ya que presentaban lesiones en la cabeza, la cadera y otras partes del cuerpo.

