¡Tragedia en Guanajuato! Ataque armado en parque deja un muerto y 8 niños heridos en San Francisco Rincón

La noche del pasado 17 de febrero 2026, se registró un ataque armado en un parque de San Francisco del Rincón, Guanajuato, dejando un saldo de una persona muerta y al menos 8 niños heridos de gravedad.

Autoridades estatales y municipales se encuentran investigando los hechos para dar con los responsables del ataque.

¿Qué se sabe del ataque armado en parque de Guanajuato?

El ataque ocurrió alrededor de las 22:00 horas del pasado martes. Los responsables logaron darse a la fuga; sin embargo, las autoridades no han revelado más detalles sobre el caso.

Según testigos, sujetos armados llegaron al lugar y sin media palabra comenzaron a disparar sin importar a quienes herían en el camino.

Víctimas del ataque en parque de Guanajuato: 11 víctimas, entre ellas 8 niños

El presidente municipal de San Francisco del Rincón, Toño Marún, confirmó la muerte de un hombre de 36 años de edad, durante el ataque a balazos en el parque ubicado en la colonia Renovación.

Además, confirmó que al menos 8 niños resultaron heridos, 3 de ellos ya fueron dados de altos, mientras que los otro 5 menores de edad se encuentran recibiendo atención atención médica; se reportan fuera de peligro.

Por su parte, la Fiscalía General de Guanajuato, reveló que el ataque armado dejó un saldo total de 11 personas heridas, además de la persona que perdió la vida.

Actualmente, las victimas del ataque armado en Guanajuato, están recibiendo atención medica especializada, además de un seguimiento puntual por parte de las autoridades de salud.

"Acto cobarde": Alcalde de San Francisco del Rincón condena ataque y promete justicia

A través de un comunicado en redes sociales, Toño Marún, presidente municipal de San Francisco del Rincón, Guanajuato, condenaron el ataque en aquel parque, catalogándolo como un acto cobarde, en el que resultaron heridos varios niños.

El funcionario declaró que estos hechos no quedarían impunes, por lo que pretende fortalecer acciones para poder proteger la seguridad de los niños y familias de San Francisco del Rincón.

"San Francisco del Rincón es una ciudad de gente trabajadora y honesta. No permitiremos que la violencia defina lo que somos ni que arrebate la tranquilidad de nuestras familiar", expresó en el comunicado.