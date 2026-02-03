¿Qué pasó con los diputados de Movimiento Ciudadano baleados en Culiacán?

¿Qué ha pasado a casi una semana del ataque armado del que fueron víctimas, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán, Sinaloa?

Los legisladores salían del recinto del Congreso del Estado en la capital de Sinaloa, el 28 de enero de 2026, pero ahora las autoridades de salud han informado del avance y recuperación de los legisladores estatales.

#AlMomento | Reportan atentado a balazos en contra del diputado Sergio Torres, quien también fue alcalde de Culiacán.



En la balacera resultó lesionada la diputada, Eli Montoya, excandidata a la misma alcaldía.https://t.co/axwViHZ5gY pic.twitter.com/VpHJm6h6nU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 28, 2026

Diputado de MC atacado a balazos está grave

El legislador continúa internado en el área de terapia intensiva, informó la Secretaría de Salud en Sinaloa. La dependencia estatal detalló que, tras la intervención quirúrgica por heridas de bala en el cráneo, Torres Félix ha presentado ligeros avances en su recuperación; sin embargo, su estado de salud sigue siendo delicado, por lo que permanece bajo cuidados intensivos y aún no ha despertado.

“El diputado Sergio ha ido teniendo distintas mejorías; es un hombre fuerte y eso le está ayudando mucho en su recuperación. Sin embargo, sigue aún en terapia intensiva y continúa siendo un paciente muy crítico, aunque son mejorías que dan esperanza. Los médicos van a normar la conducta de acuerdo con su evolución y no podemos predecir el futuro. Al tratarse de un paciente crítico, no podemos hablar de fechas ni de días; está en terapia intensiva y esperamos que se recupere”, señaló Cuitláhuac González Galindo, secretario de Salud, en llamada telefónica.

Dan de alta a diputada tras ataque a balazos

Por otra parte, dio a conocer que la diputada Elizabeth Montoya recibió el alta médica este lunes; no obstante, aseveró que continuará en revisión y seguimiento, luego de perder un ojo a consecuencia de las balas.

“La diputada fue dada de alta el día de ayer y se encuentra en buenas condiciones. Hasta el momento va a seguir en vigilancia con cuidados médicos y esperamos que todo siga bien con su recuperación, tras la contusión o traumatismo ocular por arma de fuego”, agregó Cuitláhuac González Galindo.

Detienen a presunto implicado en ataque a balazos a diputados

Jesús Emir “N”, alias “Compa güero” y/o “Radio 13”, presunto operador del Cártel de Sinaloa , facción Los Chapitos, fue detenido al ser responsable de la agresión contra los dos diputados.

Este sujeto es posible responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para la célula criminal.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional, lo detuvieron en la colonia Universidad Oriente.

Le aseguraron 55 dosis de cristal, un arma de fuego larga, dos cargadores, un vehículo y dos equipos telefónicos.

