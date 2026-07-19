¿Quiénes eran las víctimas del ataque en Zacatecas? Autoridades confirman nueve de los 10 asesinados

Luego de una jornada marcada por ataques armados en distintos municipios de Zacatecas, el secretario general de Gobierno del estado, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que nueve de las 10 personas asesinadas ya fueron identificadas.

El funcionario dio a conocer la actualización durante un mensaje difundido en sus redes sociales oficiales, ahí, también aseguró que la Fiscalía General de Justicia del Estado mantiene abierta una línea de investigación para esclarecer los hechos.

De acuerdo con la información oficial, ocho de las víctimas eran originarias de Zacatecas y una más del estado de Durango. La identidad de la décima persona continúa pendiente de confirmación.

¿Quiénes son las víctimas identificadas tras ataques armados en Zacatecas?

Entre las personas identificadas se encuentran dos servidores públicos del municipio de Fresnillo: Fidel Alvarado de la Torre y Jesús Gerardo Muñetón Hernández, cuya muerte fue confirmada por las autoridades estatales.

Otra de las víctimas que generó mayor impacto fue Ignacio Castrejón Valdéz, empresario reconocido en la entidad y expresidente municipal de Sombrerete durante el periodo 2016-2018.

Tras conocerse su fallecimiento, la actual administración municipal de Sombrerete publicó una esquela en la que expresó sus condolencias a familiares y amigos, además de reconocer su trayectoria pública. Sin embargo, el mensaje no hizo referencia a que su muerte ocurrió en un contexto de violencia.

Respecto a las demás víctimas, las autoridades mantienen bajo reserva sus identidades mientras continúan las diligencias correspondientes.

Los ataques ocurrieron en tres municipios de Zacatecas

Los hechos violentos fueron reportados en distintos puntos del estado, principalmente en los municipios de:



Pánuco

Morelos

Sain Alto

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si los ataques registrados en estas demarcaciones forman parte de un mismo evento criminal o si corresponden a hechos independientes.

La Fiscalía estatal continúa integrando las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los asesinatos, quiénes participaron y cuál pudo haber sido el móvil.

Gobierno promete esclarecer el caso tras ataques armados

Durante su mensaje, Rodrigo Reyes Mugüerza señaló que la Fiscalía ya cuenta con una línea de investigación, aunque evitó revelar detalles al asegurar que la información será dada a conocer "en el momento procesal debido".

El secretario general de Gobierno también reconoció la gravedad de lo ocurrido al afirmar que un episodio de esta magnitud no se registraba en Zacatecas desde hacía mucho tiempo y sostuvo que el caso no quedará impune.

Mientras avanzan las investigaciones, la comunicación oficial del gobierno estatal ha estado encabezada por Reyes Mugüerza.