Niña desaparecida en Puebla es salavada de sujeto de 40 años

Una menor que se encontraba como desaparecida en Puebla fue encontrada con vida y las autoridades confirmaron que un sujeto, quien presuntamente la tenía retenida, fue detenido como probable implicado.

La Fiscalía General del Estado de Puebla dio a conocer que localizó con vida a la niña de iniciales C.K., quien tiene 11 años de edad y contaba un reporte de desaparición.

La niña fue trasladada y presentada de manera inmediata ante el agente del Ministerio Público, a fin de recibir atención integral, realizar las diligencias correspondientes y determinar su situación jurídica, al ser considerada posible víctima de delito.

¿Quién es el sujeto que tenía retenida a niña en Puebla?

Las autoridades informaron que el detenido fue identificado como Everardo "N", de 40 años de edad, pero su aprehensión no fue por la desaparición de la menor.

A decir de la fiscalía estatal, este sujeto quedó a disposición por su probable responsabilidad en los delitos de cohecho y posesión de narcóticos con fines de suministro.

Menor desaparecida dijo que no conocía a sujeto que la tenía

El 14 de julio de 2026, personal de la Unidad de Apoyo Policial, realizaron la búsqueda y localización de la niña de iniciales C. K., de 11 años de edad.

La menor fue encontrada en la colonia Bosques de Amalucan Segunda Sección, en la ciudad de Puebla, en compañía de un hombre.

El sujeto, de acuerdo con la fiscalía, la sujetaba del brazo, pero ella aseguró que el hombre no era su familiar y la tenía en contra de su voluntad.

Sujeto fue detenido en posesión de droga

Al ver la presencia de los elementos de seguridad, Everardo "N" intentó escapar del lugar; sin embargo, fue alcanzado por los agentes.

Luego de lo dicho por la menor, le realizaron una revisión y le aseguraron 10 sobres con polvo blanco con características similares al cristal y dos bolsas con hierba verde seca con características similares a la marihuana.

"La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) localizó con vida a la niña de iniciales C. K., de 11 años de edad, quien contaba con reporte de desaparición, y detuvo a Antonio Everardo N., de 40 años, por su probable responsabilidad en los delitos de cohecho y posesión de narcóticos con fines de suministro", informó la institución.

