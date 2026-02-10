Estados Unidos intensifica la ofensiva militar en el Pacífico: nuevo ataque letal contra “narcolancha”

La estrategia militar de Estados Unidos en aguas internacionales continúa siendo frontal. Este 9 de febrero de 2026, bajo las órdenes del general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur, se ejecutó un ataque cinético letal contra una "narcolancha" operada por grupos criminales en el Pacífico Oriental.

El operativo, realizado por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, terminó con la destrucción de la nave y un saldo de dos tripulantes fallecidos. Tras el impacto, la Guardia Costera activó los protocolos de búsqueda para rescatar a un único sobreviviente.

On Feb. 9, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/fa5vppjcCy — U.S. Southern Command (@Southcom) February 10, 2026

Estados Unidos y sus medidas contra los cárteles

La razón por la cual hoy vemos ataques directos en lugar de simples arrestos radica en un cambio político fundamental. Bajo la administración de Donald Trump , los cárteles dejaron de ser vistos como criminales comunes para ser clasificados como organizaciones narcoterroristas.

Esta nueva etiqueta legal ha permitido que el Ejército de EU aplique reglas de combate propias de un conflicto armado. Ya no se trata solo de decomisar droga, sino de neutralizar la infraestructura de los grupos criminales antes de que se acerquen a las costas estadounidenses.

¿Quién ejecuta los ataques a "narcolanchas"?

La unidad protagonista de este encuentro, la Southern Spear (Lanza del Sur), es el grupo de élite diseñado específicamente para estas misiones.

Su ventaja radica en la combinación de inteligencia satelital avanzada y unidades de respuesta rápida. Esto les permite rastrear lanchas que, por su velocidad y tamaño, antes lograban burlar los radares convencionales.

🇺🇸 | ÚLTIMO: El Comando Sur de EE.UU. realiza un ataque letal contra una nueva narcolancha en el Pacífico Oriental: 2 muertos y 1 sobreviviente. pic.twitter.com/QbJxltozKn — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 10, 2026

¿Cuál es la cifra de muertos de los ataques a "narcolanchas"?

Este enfrentamiento no es un hecho aislado. Apenas el pasado 5 de febrero se registró otro ataque similar. Las cifras son contundentes: desde septiembre del año pasado, la última cifra oficial fue de al menos 126 personas muertas en este tipo de operativos militares en el Caribe y el Pacífico.

Misiones contra "narcolanchas"

Hasta la fecha, se han contabilizado 36 misiones donde se ha empleado el uso de misiles y ataques dirigidos. La prioridad del SOUTHCOM es clara: eliminar la amenaza en el origen.

En este escenario, la rendición de las tripulaciones es cada vez menos frecuente, ya que las operaciones buscan la destrucción total de la unidad interceptada.

El papel de la Guardia Costera

A pesar de la agresividad de los ataques, la división de tareas se mantiene. Mientras Southern Spear se encarga del golpe militar, la Guardia Costera de EU sigue siendo la encargada de las labores humanitarias y de rescate post-combate.

Es un sistema de dos pasos: la fuerza militar neutraliza la amenaza y el servicio guardacostas gestiona a los sobrevivientes y la evidencia en el área.