Samuel, uno de los heridos en Tlajomulco, continúa hospitalizado tras explosión

La noche del martes 11 de julio, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco (FGE) junto con policías municipales de Tlajomulco sufrieron un ataque con explosivos en la colonia Larios mientras realizaban labores de investigación.

Como resultado de esto, seis personas murieron y 12 personas resultaron lesionadas, una de ellas es Samuel Chávez Arreola, de 20 años de edad, quien sufrió quemaduras de primer grado en cara y brazos ocasionadas por esquirlas, así como desprendimiento de retina en ambos ojos.

Especial

Samuel Chávez, víctima de ataque explosivo en Jalisco se recupera en el hospital

A pesar de sus lesiones, Samuel está próximo a ser dado de alta del Hospital Civil Viejo de Guadalajara. A decir de su mamá, el joven estaba en un centro de rehabilitación ubicado a una cuadra de donde ocurrió el atentado, salió con otros tres chicos para acompañar al supuesto propietario del terreno donde ocurría la investigación, cuando de pronto se produjo la explosión.

“Llegaron para ver qué estaba pasando porque ya estaba Fiscalía y todas las patrullas y dijeron que les habían reportado una fosa clandestina. Acabaron de revisar y todo, supuestamente no vieron nada y ellos ya se estaban retirando cuando la camioneta de la Fiscalía se echa en reversa para salirse, empiezan las explosiones y dice mi hijo que el ruido fue lo último que escuchó"; explicó para Fuerza Informativa Azteca, Dalia Arreola, mamá de Samuel.

Ahora la madre de Samuel, víctima del ataque explosivo en Tlajomulco, Jalisco, espera que su hijo no pierda la vista y se recupere pronto de sus lesiones.

De acuerdo al último corte emitido por la Fiscalía de Jalisco, son 14 personas las que resultaron con quemaduras a causa de las explosiones, entre ellos se encuentran tres menores de edad de 9, 13 y 14 años.

Despiden a víctimas mortales de ataque explosivo en Tlajomulco

En tanto, comenzó la entrega de los cuerpos a sus familiares. Es el caso de Mario Martínez Barrón y José Manuel García Gómez, dos de las víctimas mortales del ataque explosivo en el municipio de Tlajomulco.

Ambos hombres trabajaban como investigadores de la Fiscalía de Jalisco, pero una llamada falsa los llevó directo a una trampa que les arrebató la vida.

Este jueves, los cuerpos de los elementos de la corporación fueron entregados a sus familiares. En medio de un ambiente de profunda tristeza y dolor, sus seres queridos los acompañaron en una capilla de velación ubicada en avenida Vallarta de Guadalajara, Jalisco.

Fuerza Informativa Azteca

Para el padre de José Manuel y su hermana no hay palabras que pudieran ayudarles a sobrellevar el dolor: “Ahorita no tenemos palabras, no sabemos qué decir; el dolor es muy grande, imagínate, pierdes a un hermano"; señaló un familiar de José Manuel.

José Manuel llevaba 25 años trabajando como elemento de la Fiscalía de Jalisco, y Mario, de apenas 33 años de edad, iniciaba su carrera en la institución. Él tenía cuatro años y medio al servicio de la seguridad en el estado de Jalisco.

"Él siempre fue muy alegre, hasta eso, sus compañeros de la Fiscalía lo conocían como alguien muy social, a pesar de que era mi tío siempre me llevé con él como si fuéramos primos, como si fuéramos amigos. Platicaba mi abuelo que desde chico él siempre quiso ser policía y trabajar en Fiscalía y sí, lamentablemente murió de una manera muy fea, pero era su pasión andar ahí"; señaló para Fuerza Informativa Azteca, Alejandro, sobrino de Mario Martínez.

Los policías caídos en cumplimiento de su deber en Tlajomulco serán reconocidos con un homenaje por parte de las corporaciones en las que formaban parte.