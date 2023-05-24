VIDEO: Ataque con explosivos contra una patrulla de la Policía Nacional de Colombia

Un ataque con explosivos en contra de una patrulla de la Policía Nacional de Colombia, fue capado en video, sucedió en el municipio de Tibú en el Catatumbo.

Un ataque con explosivos contra una patrulla de la Policía Nacional, fue captado en video justo cuando la unidad circulaba por un camino del municipio de Tibú en el Catatumbo.

El saldo de este ataque con explosivos es de una mujer y dos policías muertos, 3 uniformados heridos y 4 civiles con lesiones por esquirlas.

Este ataque contra la patrulla de la Policía Nacional de Colombia, ocurrió en el barrio Santander Bajo de esa población en dónde opera el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Disidencias del Frente 33 de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

Momento de la explosión en el Norte de Santander, Colombia, donde dos policías resultaron asesinados. #Video @CucutaOnline pic.twitter.com/0juu8dBYZo — Javier Contreras 🎙 (@jcontrerasa) May 24, 2023

Atentado terrorista contra Policía de Colombia fue captado en video

La Policia Nacional de Colombia ha informado que el atentado terrorista con explosivos se produjo cerca de las 2:30 de la tarde (hora local) de este miércoles 24 de mayo de 2023, en la entrada del municipio de Tibú, ubicado en la subregión del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, en Colombia.

El ataque con explosivos en contra de la patrulla de la Policía Nacional ocurió justo cuando un autobús de transporte público y la unidad de la Policía, pasaban por la zona.

Autoridades informaroin que la civil que perdió la vida se encontraba conduciendo una motocicleta y que resultó impactada por la súbita explosión. Además de que entre los policías heridos se encuentra el comandante del municipio de Tibú.

En el video del ataque con explosivos contra una patrulla de la Policía Nacional de Colombia, se puede apreciar que el parabirsas del autobús quedó totalmente destruido, al igual que la unidad de la policía en la que viajaban los uniformados.

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¿Cómo saber si alguien es policía en Colombia?

Primero se debe ingresar a: "www.policia.gov.co". Después dede ingresar al portal del servicio al ciudadano.

Escvoja la opción validar funcionario: digitar los campos: identificación, placa, número de carnet y hacer clic en identificar policía, de no aparecer esta persona registrada debe informar inmediatamente al CAD línea de emergencias 123.