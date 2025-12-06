¡Murió sin saber qué pasó con su hijo! Despiden a madre de uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

A más de 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, murió Genoveva Sánchez, madre de Israel Sánchez Caballero, uno de los normalistas desaparecidos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Genoveva Sánchez fue velada en su domicilio en la comunidad de Atliaca, en el municipio de Tixtla, Guerrero, por lo que hoy, después de mediodía, se realizó el sepelio en el panteón municipal.

La mujer, quien se mantuvo activa en su lucha de búsqueda con vida de su hijo, murió sin saber que pasó con él.

La información fue confirmada tanto por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Oficina en México del Alto Comisionado de la @ONU_es para los Derechos Humanos en México.

A través de sus cuentas de X, ambas organizaciones lamentaron la muerte de la madre de Israel Sánchez Caballero, estudiante de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa.

"El @CentroProdh lamenta el fallecimiento de doña Genoveva Sánchez, madre de Israel Caballero Sánchez, estudiante de Ayotzinapa desaparecido desde 2014. Doña Genoveva falleció sin conocer el paradero de su hijo. Nuestro abrazo sentido para sus hijas, su familia y para todas las familias de los 43 normalistas", se lee en el mensaje del Pro Juárez.

ONU lamenta muerte de Genoveva Sánchez

Por su parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, se unió a las muestras de solidaridad con la famlia de mujer por su fallecimiento.

Refirió que "como tantas madres y padres que buscan a sus seres queridos, su camino estuvo marcado por la dignidad y el amor".

Otras organizaciones sociales también emitieron un mensaje de profundo pésame, enviando abrazos solidarios a la familia y al resto de los 43 estudiantes.

Recuerdan a Genoveva Sánchez Peralta no solo con respeto, sino como un ejemplo de lucha por la justicia para seguie exigiendo la justicia por los 43.

"Nos deja un legado de amor y lucha digna y su dolor y profunda tristeza nunca será olvidada. Las familias de Ayotzinapa son un estandarte que dan fuerza y esperanza a muchas más personas", indican las organizaciones.

Cabe mencionar que Israel Caballero Sánchez desapareció la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, junto a otros 42 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotiznapa.

Desde que desapareció, su madre, Genoveva Sánchez, inició una lucha, junto a los demás padres, en la que se enfrentó a las autoridades en busca de verdad y justicia, pero no lo logró.

Genoveva no es la primera madre que muere sin conocer el paradero de su hijo desaparecido en Ayotzinapa, ya han fallecido otros 6 padres y madres de los 43 normalistas.