“Me sacó de mi propia casa": Mujer desaloja a su madre de la tercera edad en Veracruz

Una mujer de la tercera edad fue desalojada de su propia casa en Minatitlán, Veracruz. Eustolia Reyes González fue engañada, le dijeron que firmaría un trámite relacionado con la herencia de su esposo. No imagino que a sus 75 años, iba a ser sacada de su hogar su hija.

¿Por qué desalojaron a una mujer de 75 años en Minatitlán?

Eustolia relató que hace aproximadamente un año fue llevada por su hija a una notaría para revisar asuntos relacionados con el testamento de su esposo fallecido.

Según su versión, durante esa visita le pidieron firmar varios documentos sin explicarle con claridad el contenido. Tiempo después descubrió que la propiedad ya no estaba a su nombre y habría sido engañada por su hija.

La situación llegó a un punto crítico cuando actuarios acudieron al inmueble para ejecutar una diligencia legal que derivó en su salida de la vivienda.

La adulta mayor aseguró que su hija llegó acompañada de personal encargado de cumplir la orden judicial. Tras retirar sus pertenencias y cambiar las chapas de la casa, Eustolia quedó fuera del inmueble que consideraba su hogar.

Más allá de la pérdida material, afirmó que el golpe más fuerte fue emocional, al tratarse de un acto realizado por su propia hija.

La mujer adelantó que buscará asesoría legal para revisar el proceso mediante el cual perdió la propiedad y analizar si existe alguna vía para recuperarla.

Vecinos inconformes por desalojo de adulta mayor en Veracruz

Por otra parte, vecinos de la zona han manifestado su respaldo a la adulta mayor, señalando que durante años ayudó a sacar adelante a su familia y colaboró en la crianza de sus nietos.

"Malagradecida esa hija la verdad que no tienen perdón de Dios, pero le pido a Dios que mande el juicio para ella, porque ella crió a su hijo y su hija, esa señora levantó a sus hijos es una hija malagradecida… yo tengo mucho dolor, yo soy madre tengo nueve hijos, pero a nadie le doy testamento", afirmó Beatriz Vázquez, vecina.

