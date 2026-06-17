Fiesta termina en tragedia en Coahuila; mueren dos jóvenes intoxicados y otros tres siguen hospitalizados

Dos jóvenes murieron intoxicados y otros tres permanecen hospitalizados luego de consumir una droga que presuntamente estaba adulterada en Coahuila.

Las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar exactamente qué fue lo que consumieron las víctimas.

¿Qué pasó con los jóvenes intoxicados en Francisco I. Madero?

De acuerdo con los primeros reportes, cinco personas presentaron síntomas de intoxicación tras ingerir una sustancia que hasta el momento no ha sido detectada en los análisis.

Dos de ellas perdieron la vida. Fueron identificadas como Osvaldo Sánchez y Miguel Ángel González, ambos habitantes del ejido Colón y conocidos dentro de la comunidad.

Mientras tanto, tres personas continúan recibiendo atención médica. Su estado de salud se mantiene reservado y uno de los pacientes tuvo que ser trasladado a un hospital de Torreón debido a la gravedad de su condición.

¿Qué investiga la Fiscalía de Coahuila?

La Fiscalía General del Estado informó que la carpeta de investigación sigue abierta para determinar qué sustancia estuvo involucrada en el caso.

Una de las líneas de investigación apunta a una posible droga adulterada, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente la composición del producto consumido.

Los análisis periciales serán clave para establecer si existió alguna alteración química que provocó las intoxicaciones y los fallecimientos. Los tres afectados permanecen bajo observación médica especializada.

Las autoridades de salud mantienen vigilancia sobre su evolución mientras continúan las investigaciones para conocer el origen de la sustancia y evitar que se registren nuevos casos similares en la región.

Además recomendaron a la ciudadanía no consumir drogas debido a los efectos dañinos que causa en la salud de las personas.

¿Qué hacer ante una intoxicación por una droga?

Ante una intoxicación o sobredosis, actúa de inmediato llamando a los servicios de emergencia o a los servicios médicos locales. Coloca a la persona de lado (posición lateral de seguridad) para evitar que se asfixie con su propio vómito y mantén despejadas sus vías respiratorias.

Actúa con rapidez siguiendo estos pasos críticos:



Mantén despierta a la persona: Si está consciente, háblale constantemente para evitar que pierda el conocimiento.

No la dejes sola: Su estado puede cambiar de manera repentina.

Revisa si hay signos vitales: Si no responde, no respira o no tiene pulso, inicia maniobras de RCP (reanimación cardiopulmonar) si estás capacitado, mientras llega la ayuda.

Lo que NO debes hacer (mitos peligrosos):

