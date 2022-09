Tipifican ataques con ácido o sustancias corrosiva contra mujeres

Después de dos años de espera, la Cámara de Diputados aprobó una reforma para clasificar como violencia contra las mujeres los ataques con ácido, sustancias corrosivas, toxica, inflamable o cualquier otra.

El decreto aprobado por unanimidad de 480 votos, se envió al Ejecutivo Federal para su publicación y entrada en vigor.

La reforma incluye en el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que no solo será violencia física contra las mujeres cuando se use la fuerza física, algún tipo de arma u objeto sino también cuando se utilice ácido o sustancia corrosiva cáustica, irritante, tóxica, inflamable o cualquier otra, que pueda provocar o no lesiones internas, externa o ambas.

El decreto fue aprobado después de dos años que se presentó la iniciativa por la diputada del PT, Margarita García, y que tuvo cambios en el Senado, que llego como minuta a la Cámara de Diputados.

Aumentan ataques de ácido contra mujeres en México

Con esta reforma los diputados buscan poner un alto y avanzar en penas severas a quienes cometan ataques de ácido en contra de las mujeres con alguna sustancia, los cuales, se calculan pasaron de 2011 a 2021 de 29 casos a 47 en lo que va de este 2022.

“No podemos permitir que las cifras aumenten, con esta modificación a la ley podemos dar sustento a las autoridades para que actúen bajo los protocolos de violencia hacia las mujeres. Que las autoridades apliquen de forma correcta las penas a los diferentes tipos de violencia hacia la mujer. Y abre la posibilidad de que se pueda llegar a tipificar como un delito penal, ya que se debe reconocer que es un tipo de violencia por razón de género”, sostuvo la impulsora de la reforma, Margarita García del PT.

En la aprobación de la reforma estuvo en el salón de sesiones María Elena Ríos , saxofonista víctima de agredida con ácido en Oaxaca en el 2019.