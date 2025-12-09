¡Atentado en Colima! Delincuentes armados atacan a tiros a Heriberto Ramírez, subsecretario de seguridad del Estado

Sicarios armados desataron un tiroteo esta mañana en Colima, dejando en alerta a cuerpos de emergencia tras un atentado directo contra Heriberto Morentín Ramírez, subsecretario operativo de Seguridad Pública.

Esto se sabe del ataque contra el subsecretario de Seguridad Pública de Colima

Los hechos ocurrieron hoy 9 de diciembre, cuando el funcionario se desplazaba hacia su dependencia y fue interceptado por ocupantes de otro vehículo, quienes abrieron fuego de manera repentina, generando una situación de alto riesgo en la zona.

De acuerdo con información preliminar, el atentado contra Heriberto Ramírez ocurrió mientras circulaba por una vialidad de Colima rumbo a sus labores; tras el ataque armado , unidades policiales y de emergencia acudieron al punto para asegurar el área y coordinar su traslado a un hospital, donde se reporta estable y fuera de peligro.

La Secretaría de Seguridad Pública confirmó que Heriberto Ramírez permanece bajo atención médica y que se reforzó la vigilancia en la zona como medida preventiva.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por este atentado, pero autoridades mantienen un operativo en distintos sectores de Colima para ubicar a los responsables.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EJECUTAN A ERICK MANCILLA EN CUERNAVACA: HIJO DE EXFUNCIONARIO DE HUITZILAC ASESINADO

🚨 Atacan a balazos al subsecretario operativo de la SSP #Colima, Heriberto Ramírez.



Pistoleros lo interceptaron cuando iba rumbo a la dependencia y dispararon desde otro vehículo.



El funcionario está hospitalizado, fuera de peligro.



Vía: @Marcia_Colima pic.twitter.com/BXIdNLDeV6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 9, 2025

Fiscalía condena e investiga ataque armado contra Heriberto Ramírez en Colima

Tras las detonaciones, unidades de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para acordonar el área y comenzar la recopilación de indicios. La FGE de Colima confirmó que peritos trabajan en el levantamiento de casquillos, revisión de cámaras y análisis de trayectorias para fortalecer la línea de investigación sobre el atentado contra Heriberto Ramírez.

Autoridades de la Mesa de Coordinación condenaron enérgicamente el ataque y expresaron su solidaridad con Heriberto Ramírez y su familia. Asimismo, señalaron que ya colaboran con la Fiscalía en las investigaciones para identificar y detener a quienes resulten responsables del atentado.

El ataque contra Heriberto Ramírez se suma a otros hechos de violencia registrados en Colima, por lo que corporaciones continúan las labores de investigación para esclarecer las circunstancias del tiroteo.