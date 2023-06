Aeronave de la FGR aterriza de emergencia en el AIFA

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) dio a conocer que una aeronave tipo Gulfstream II, Matrícula XC-LPY de la Fiscalía General de la República (FGR) aterriza de emergencia en sus pistas. Los hechos ocurrieron este martes, 27 de junio, a las 16:15 horas.

En la aeronave, procedente del Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo de Monterrey, Nuevo León, viajaban 6 elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), entre pasajeros y tripulación.

Según la información difundida por medio de un comunicado la aeronave fue canalizada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) por las autoridades aeroportuarias de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), debido a que, al intentar aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), presentó fallas en su tren de aterrizaje de nariz.

¡Aterrizaje de #emergencia en el #AIFA!🚨🛬



Una aeronave, propiedad de la @FGRMexico, aterrizó de emergencia en el @aifaaero la tarde de este martes por una falla en el tren de aterrizaje de nariz.



A bordo iban seis personas entre pasajeros y tripulación; nadie resultó herido. pic.twitter.com/ZX2rdiHPiB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 28, 2023

Tras el aterrizaje de emergencia de la aeronave de la FGR no hubo lesionados

Ante la mayor capacidad de seguridad que presenta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) fue posible que el aterrizaje se realizara exitorsamente, esto debido a la tecnología con la que cuentan las instalaciones, extensión de la pista de aterrizaje y el servicio de salvamento, extinción de incendios (SSEI) que lo coloca en la Categoría 9 de seguridad aeroportuaria, aseguró el comunicado.

Durante el incidente no se registraron personas lesionadas, solo pérdidas materiales que aún no han sido cuantificadas... Las operaciones aéreas no se vieron afectadas y continuaron desarrollandose de manera normal.