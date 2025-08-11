Aviones chocan en Montana y provocan incendio en aeropuerto de Kalispell

Un incidente aéreo registrado este lunes en Montana dejó escenas impactantes, luego de que aviones chocaran en el aeropuerto municipal de Kalispell durante un intento de aterrizaje. Según las autoridades, no se reportaron heridos graves, pero el suceso provocó un incendio de gran magnitud y una movilización de emergencia sin precedentes en la zona.

El accidente ocurrió durante el aterrizaje

De acuerdo con el jefe de Policía de Kalispell, Jordan Venezio, y la Administración Federal de Aviación (FAA), un avión monomotor con cuatro ocupantes intentaba aterrizar alrededor de las 2:00 p.m. cuando impactó contra una aeronave que se encontraba estacionada en tierra.

El choque generó una explosión e inició un incendio que rápidamente se extendió hacia un área con pasto seco cercana a la pista. Equipos de emergencia y bomberos lograron controlar las llamas antes de que alcanzaran más aeronaves o instalaciones críticas.

Investigan causas del choque en Montana

El reporte de KOAX indicó que “un avión acaba de chocar contra otro avión en el aeropuerto de Kalispell, en Montana, creando una enorme bola de fuego”. La rápida intervención de los cuerpos de rescate permitió evacuar a los ocupantes y evitar una tragedia mayor. A pesar de la magnitud del siniestro, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas fatales y que los heridos presentan lesiones menores.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ya iniciaron las indagatorias para determinar qué originó la colisión. Aunque aún no se han confirmado las causas, expertos señalan que las condiciones climáticas, fallos mecánicos o errores humanos son hipótesis a considerar. El área afectada permanecerá cerrada durante las próximas horas para el levantamiento de evidencias y evaluación de daños.

El aeropuerto municipal de Kalispell es un punto clave para la aviación general en Montana, por lo que el accidente ha generado preocupación entre pilotos y residentes. El incendio, visible a varios kilómetros, causó alarma entre la población, que temía una afectación mayor a las instalaciones.