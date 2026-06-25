Grave accidente en CDMX: Atropellan a niña de 7 años y resulta lesionada en calles de la GAM; bajaba del transporte público

¡Sustazo en la CDMX! En las primeras horas de este 25 de junio 2026, una niña de 7 años fue atropellada por un vehículo en el cruce de la Avenida Insurgentes Norte y Montevideo, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM); la menor fue atendida por los servicios de emergencia.

¿Cómo ocurrió el accidente en Insurgentes Norte y cuál es el estado de salud de la niña?

Los primeros reportes indican que la menor de edad se encontraba bajando de una unidad de transporte público, cuando ocurrió el atropellamiento. La identidad de la pequeña no fue revelada, así como el lugar al que se dirigía antes de ser atropellada.

Servicios de emergencia y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) le brindaron atención prehospitalaria a la niña de 7 años. Tras la valoración médica, se determinó que no era necesario trasladarla a un hospital.

La zona del atropellamiento en la GAM quedó resguardada por elementos de seguridad, quienes agilizaron la circulación vehicular en lo que se atendía la emergencia.

Lo que se sabe sobre el vehículo involucrado en el accidente de la GAM

Hasta el momento se desconoce si el responsable del accidente se quedó en el lugar de los hechos o huyó del incidente, por lo que se desconoce la identidad del conductor.

En la zona del incidente únicamente se encuentran dos vehículos oficiales, uno de los elementos de la policía de la Ciudad de México, así como una ambulancia y paramédicos. Al parecer, el vehículo responsable no se encuentra en la escena de los hechos.

¿Dónde reportar un accidente de tránsito en CDMX?

¡Atención! En caso de ser testigo de un accidente de tránsito, lo primero que debes hacer es reportar los hechos con los servicios de emergencia de la Ciudad de México, en este caso podrías llamar al 9-1-1.

Recuerda que es importante guardar la calma, así como proporcionar la información necesaria como la ubicación exacta del lugar del accidente.

Tan solo en el 2023 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que en México se registraron alrededor de 370 mil accidentes de tránsito.