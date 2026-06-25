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¿Viajas en Metro CDMX hoy? Mantente informado sobre el avance de trenes este 25 de junio

¿Vas a salir en el Metro CDMX hoy? Consulta con nosotros cómo va el avance de trenes y los retrasos en la red, para que puedas tomar previsiones.

Interior de estación del Metro CDMX.
Así va el Metro CDMx hoy.|X @metrocdmx.

Escrito por: Adriana Juárez Miranda

Azteca Noticias te ofrece el seguimiento EN VIVO y al minuto del avance de trenes en el Metro CDMX, para que puedas planear mejor tus traslados antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este jueves 25 de junio de 2026.

Recuerda que el este medio de transporte cuenta con 14 rutas, desde la Línea 1 hasta las 12 y las A y B que conectan al Edomex con la CDMX.

¿Viajas en Metro CDMX hoy? Mantente informado sobre el avance de trenes este 25 de junio

Envían trenes vacíos a la Línea 3 debido a la alta demanda

Luego de los problemas de la Línea 3 del Metro CDMX, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) decidió enviar trenes vacíos a las estaciones de mayor demanda. Asimismo aseguró que su personal agiliza la circulación desde las terminales.

Finalmente, reveló que en las Líneas 2, 6, 7, 8, 9, 12, A y B, la circulación de los trenes es constante en ambos sentidos y la afluencia se mantiene controlada. La operación puede ajustarse ante cualquier eventualidad.

Colapsa la Línea 3 del Metro CDMX con dirección a Universidad

Los usuarios reportaron en redes sociales una afluencia máxima de pasajeros, presentando tiempos de traslado de hasta 20 minutos en las siguientes estaciones:

- La Raza
- Guerrero
- Tlatelolco
- Niños Héroes

Todas con dirección hacia la terminal Universidad.

Según el Metro CDMX, esto se debió al retiro de un tren que retrasó la movilidad en la Línea 3.

Retrasos en las Líneas 1, 2, 5, 6 y 7, 8, 9, 12 y A

Al momento, se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes las Líneas 1, 2, 5, 6 y 7, 8, 9, 12 y A, aseguró el Metro de la CDMX a través de su cuenta de X.

Sin embargo los usuarios reportaron una alta demanda en la Línea 3, donde esperan al menos 16 minutos la llegada de los trenes. Actualmente es la ruta que más registra retrasos.

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