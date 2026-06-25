¿Viajas en Metro CDMX hoy? Mantente informado sobre el avance de trenes este 25 de junio

Azteca Noticias te ofrece el seguimiento EN VIVO y al minuto del avance de trenes en el Metro CDMX, para que puedas planear mejor tus traslados antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este jueves 25 de junio de 2026.

Recuerda que el este medio de transporte cuenta con 14 rutas, desde la Línea 1 hasta las 12 y las A y B que conectan al Edomex con la CDMX.

