Histórica victoria de México ante Chequia desata la euforia en Reforma, mientras dormía

La locura mundialista se apoderó por completo de la capital del país. Una noche histórica e inolvidable para el fútbol nacional se prolongó hasta la madrugada, movilizando a miles de personas y activando a los servicios de emergencia en una jornada de euforia masiva ocurrida mientras usted dormía.

La Selección Mexicana logró una hazaña sin precedentes en la fase de grupos de la Copa del Mundo tras vencer de forma contundente tres goles a cero a su similar de Chequia. La victoria no solo desató la emoción, sino que marcó un hito: el Tricolor avanzó ganando sus tres primeros partidos de la ronda inicial sin recibir un solo gol en contra. A pesar de la intensa lluvia que cayó en la Ciudad de México, miles de aficionados salieron a las calles para festejar.

¡Están en todos lados! 🇲🇽



Aficionados en el Metro de la #CDMX lució lleno de playeras verdes tras el triunfo de #México contra #Chequia.



¡Paso perfecto a 16vos de Final!



Vía @DiegoBorbollaTV



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La mayor concentración de personas se registró sobre Paseo de la Reforma, donde los fanáticos rociaron espuma, ondearon banderas y manifestaron su ilusión de cara a la siguiente fase. El próximo partido de la selección se jugará el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, con la mira puesta en superar por fin la barrera de los cuartos de final.

Brigadas limpian toneladas de basura en Paseo de la Reforma tras la fiesta

La cruzada de celebraciones dejó una enorme huella de residuos en el corazón de la capital. Luego de que los festejos se prolongaran durante la noche en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, las brigadas de limpieza y recolección de basura de la Ciudad de México tuvieron que iniciar labores de emergencia poco después de las 2:00 de la madrugada.

#MientrasDormía | ¡Histórico! #México golea 3-0 a Chequia y desata la locura en Reforma@miseleccionmx superó todas las expectativas con un contundente 3-0 sobre Chequia, sellando una primera ronda perfecta: tres victorias y cero goles en contra. A pesar de la lluvia, miles de… pic.twitter.com/CgVL1WiLdy — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 25, 2026

Trabajadores de servicios urbanos arribaron al monumento con escobas, palas, camiones recolectores y equipo especializado para levantar poco a poco las toneladas de desechos que quedaron esparcidos sobre las banquetas, calles, jardineras y camellones de Paseo de la Reforma. Entre los residuos retirados destacaron miles de botellas de plástico y vidrio, latas, envases de cartón, bolsas y empaques de comida. Las autoridades informaron que los trabajos de saneamiento se extenderían durante varias horas debido a la gran cantidad de basura acumulada tras la concentración masiva.

Fuerte choque en Periférico Sur deja una persona lesionada

Mientras la zona centro se limpiaba, la nota roja se trasladó al sur de la ciudad en las primeras horas de la madrugada, donde el exceso de velocidad y el pavimento mojado provocaron un fuerte accidente vial.

Se registró un choque por alcance entre dos vehículos particulares sobre los carriles centrales de la Línea de Periférico, a la altura de la Glorieta de Vaqueritos en dirección hacia el área de Cuemanco. Debido a la fuerza del impacto, uno de los automóviles salió proyectado de la cinta asfáltica y terminó destrozado tras estrellarse contra el poste de un anuncio vial. El percance dejó como saldo a una persona lesionada. En el lugar, una grúa particular realizó maniobras para arrastrar los autos siniestrados al corralón, mientras elementos de la policía capitalina abanderaron el accidente para evitar otro percance en la zona.