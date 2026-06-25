¡Se desprendió de la raíz! Enorme árbol cae sobre un carro y cables de luz en la Miguel Hidalgo, CDMX

La mañana de este jueves 25 de junio 2026, se registró la caída de un enorme árbol de aproximadamente 30 metros de altura en la calles Laguna de Texcoco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CDMX); afecta a un carro y algunos cables de luz.

Acordonan la zona por labores de emergencia tras la caída del árbol en la Miguel Hidalgo

Según los primeros informes, el árbol se desprendió desde la raíz. Al desplomarse, el enorme arbusto quedó sobre un vehículo particular y recargado sobre algunos cables de energía eléctrica; vecinos reportaron el problema.

Elementos de emergencia y personal especializado acudieron a la zona para realizar las labores para el retiro del árbol, así como la evaluación de posibles afectaciones en la infraestructura eléctrica.

La zona del incidente fue acordonada para evitar el paso a peatones y automovilistas, esto con el objetivo principal de proteger a los usuarios de un posible accidente mayor.

El saldo de la caída del árbol en la Miguel Hidalgo

A pesar de lo aparatoso de la caída del árbol en la Miguel Hidalgo, no se reportaron personas heridas, daños materiales graves o problemas en el servicio de electricidad de los vecinos de la zona; el arbusto quedó recargado sobre el automóvil.

Por su parte, las autoridades recomiendan extremar precauciones al circular por la zona debido a las maniobras de atención y retiro del árbol.

Hasta el momento se desconoce la razón principal por la que ocurrió la caída del enorme arbusto; sin embargo, las labores de limpieza continúan en la zona afectada.

¿Qué pasa si cae un árbol sobre mi auto en CDMX?

¡Atención, capitalinos! Todas las alcaldías de la Ciudad de México cuentan con un mecanismo para responder por los daños ocasionados por la caída de árboles; sin embargo, este tipo de "seguro" dependerá de la vía en la que te encuentres durante el momento del accidente.

Es decir, en caso de que el accidente ocurra sobre una vía primaria, el responsable de cubrir los daños será el Gobierno de la CDMX, pero, si ocurre en una vía secundaria, la alcaldía correspondiente deberá pagar por los daños.

Por otro lado, en caso de contar con un seguro con cobertura amplia, puedes acudir directamente con la agencia, pues ellos podrían brindarte la asesoría necesaria saber que hacer.