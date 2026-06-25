Guía completa de la renovación profunda de la Línea 3 del Metro CDMX: Todo lo que debes saber

El Gobierno de la Ciudad de México ha puesto en marcha los preparativos para uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos y urgentes de la presente administración: la modernización integral de la Línea 3 del Metro CDMX, la emblemática "Línea Verde" que corre de norte a sur desde Indios Verdes hasta Universidad.

Tras meses de especulaciones y exigencias ciudadanas por las constantes fallas mecánicas, retrasos y hundimientos, las autoridades capitalinas revelaron el plan maestro de obra que promete transformar por completo la columna vertebral del transporte masivo en la capital, con una inversión histórica estimada en 41 mil millones de pesos.

A diferencia de los caóticos cierres totales que paralizaron la Línea 1, la mandataria garantizó que para la Línea 3 se replicará el modelo técnico recientemente aplicado en los tramos de la Línea 2. Este esquema ya demostró que es completamente viable ejecutar tareas de rehabilitación mayor y mantenimiento de estaciones con afectaciones menores para los usuarios, operando de manera continua o programando cierres quirúrgicos por tramos específicos solo cuando las maniobras pesadas lo requieran.

¿Qué estaciones de la Línea 3 del Metro serán rehabilitadas?

La intervención no dejará tramos desatendidos: abarcará las 21 estaciones que integran la red de la Línea Verde. El proyecto contempla desde las terminales masivas Indios Verdes y Universidad, hasta paradas con conexiones de alta demanda en el centro y norte de la ciudad, tales como Tlatelolco, Guerrero, Hidalgo, Balderas, Centro Médico, Zapata y Copilco. Todas y cada una de ellas recibirán una remodelación arquitectónica integral, lo que incluye la construcción de sistemas de accesibilidad universal que hoy en día no existen en la mayor parte de la línea.

#MetroAlMomento:



La Línea 3 presenta alta afluencia. Se envían trenes vacíos a las estaciones de mayor demanda y personal del Sistema agiliza la circulación desde las terminales.



En las Líneas 2, 6, 7, 8, 9, 12, A y B, la circulación de los trenes es constante en ambos sentidos… pic.twitter.com/7dUGalu3Be — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 25, 2026

¿Cuándo iniciarán las obras en la Línea 3 del Metro CDMX?

Aunque los trabajos preliminares de planeación, diseño y licitación comenzaron formalmente a principios de este año, concentrándose en obras focalizadas al interior de los talleres y cocheras de la terminal de Universidad, la intervención profunda en el túnel y estaciones iniciará oficialmente tras la conclusión de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Las autoridades capitalinas detallaron que ya se publicaron las invitaciones internacionales para la presentación de propuestas de las empresas constructoras interesadas, asegurando que los contratos queden firmados antes de que ruede el balón en la justa deportiva para entrar de lleno a las vías en cuanto termine el evento.

¿Qué trabajos se harán en la Línea 3 del Metro CDMX?

El diagnóstico oficial arrojó que la Línea Verde requiere una cirugía mayor para garantizar la seguridad de los usuarios. Las obras principales contemplan tres ejes fundamentales:



Flota y vías totalmente nuevas: Se incorporará de manera gradual una flota de 45 trenes nuevos de última generación con conexión entre vagones. Además, se retirarán por completo los rieles actuales para colocar vías, barras de guía y balasto nuevo en todo el trayecto.

Se incorporará de manera gradual una flota de de última generación con conexión entre vagones. Además, se retirarán por completo los rieles actuales para colocar vías, barras de guía y balasto nuevo en todo el trayecto. Modernización tecnológica y de energía: Se sustituirá el viejo cableado de cobre por sistemas modernos de fibra óptica y se actualizará el sistema de pilotaje automático. Asimismo, se renovarán los sistemas eléctricos e hidráulicos, lo que permitirá reducir el consumo energético de la línea hasta en un 35%.

Se sustituirá el viejo cableado de cobre por sistemas modernos de fibra óptica y se actualizará el sistema de pilotaje automático. Asimismo, se renovarán los sistemas eléctricos e hidráulicos, lo que permitirá reducir el consumo energético de la línea hasta en un 35%. Corrección estructural: Se atenderán de forma prioritaria los hundimientos diferenciales en el cajón del Metro, un problema geológico que afecta la velocidad de los trenes en varios tramos del norte y del sur.

¿Qué alternativas habrá por las obras en la Línea 3 del Metro CDMX?

Para mitigar el impacto en los días donde se programen cierres parciales o nocturnos prolongados, la Secretaría de Movilidad (Semovi) implementará un operativo masivo de transporte de apoyo en superficie. Este plan incluirá flotas exclusivas de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), autobuses articulados de Metrobús y unidades de Trolebús. Las autoridades subrayaron que el proyecto de movilidad en superficie se encuentra diseñado para compaginarse de manera directa con los paraderos clave y con la infraestructura de la nueva Línea 14 del Trolebús.

¿Cuánto durará la remodelación?

El calendario oficial del plan maestro establece que la fase de intervención mayor arrancará a mitad de este año 2026 y el proyecto general concluirá de forma definitiva en el año 2028. La entrega de los 45 trenes nuevos y la calibración de los sistemas de pilotaje automático se realizarán de manera gradual a lo largo de este periodo de dos años para no paralizar la movilidad de la ciudad.

Estaciones que conectan con la Línea 3

La importancia de esta remodelación radica en que la Línea Verde es el transbordo principal de la CDMX. Sus estaciones conectan directamente con casi toda la red:



Indios Verdes: Conexión con Metrobús (Líneas 1, 3 y 7) y Cablebús (Línea 1).

Conexión con Metrobús (Líneas 1, 3 y 7) y Cablebús (Línea 1). Deportivo 18 de Marzo: Conexión con Línea 6 del Metro.

Conexión con Línea 6 del Metro. La Raza: Conexión con Línea 5 del Metro y túnel de transbordo a la Línea 3.

Conexión con Línea 5 del Metro y túnel de transbordo a la Línea 3. Guerrero: Conexión con Línea B del Metro.

Conexión con Línea B del Metro. Hidalgo: Conexión con Línea 2 del Metro.

Conexión con Línea 2 del Metro. Balderas: Conexión con Línea 1 del Metro.

Conexión con Línea 1 del Metro. Centro Médico: Conexión con Línea 9 del Metro.

Conexión con Línea 9 del Metro. Zapata: Conexión con Línea 12 del Metro.

¿Cuántas personas usan la Línea 3 del Metro CDMX?

Actualmente, la Línea 3 se disputa el primer lugar como la ruta con mayor demanda de todo el Sistema de Transporte Colectivo, transportando diariamente a casi un millón de pasajeros. Con la inyección de presupuesto y la renovación tecnológica total, las autoridades estiman que la capacidad de transporte se incrementará hasta en un 30%. El objetivo final es reducir el intervalo de espera entre trenes a solo 100 segundos en horas pico, garantizando viajes más rápidos, seguros y dignos para los capitalinos.