¿Colapso vial por marchas en CDMX? Esta son las calles cerradas y vialidades afectadas por manifestantes este jueves; rutas alternas
Las marchas, manifestaciones y bloqueos en CDMX afectan las vialidades principales de la CDMX; te compartimos las zonas afectadas por las protestas.
¿Siguen los cierres por los festejos en el Ángel de la Independencia? Las calles de la Ciudad de México podrían verse afectadas por las marchas, manifestaciones y bloqueos para este 25 de junio 2026; te compartimos las vialidades afectadas por los protestantes. así como las rutas alternas.
¿Qué calles en CDMX están cerradas por las marchas de este jueves? Zonas afectadas y rutas alternas
Implementan modo reversible en Circuito Interior
Se implementa el modo reversible en Circuito Interior, desde La Raza hasta Leibnitz desde las 6:30 a las 9:00 horas de este miércoles.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/FqzmxDI787— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 25, 2026
Cierre de circulación en Bucareli; zonas afectadas por manifestantes
Un grupo de manifestantes cierra la circulación en Bucareli, Abraham González, Atenas y General Prim, en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación.
Estas son las alternativas viales; Chapultepec, Balderas y Eje 1 Oriente.
#PrecauciónVial | Considera cerrada la circulación en Bucareli, Abraham González, Atenas y General Prim, por manifestantes en inmediaciones de SEGOB. #AlternativaVial | Chapultepec, Balderas y Eje 1 Oriente. pic.twitter.com/Os2rzqACBa— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 25, 2026
Autos que NO circulan este 25 de junio 2026
El Hoy No Circula para este jueves 25 de junio 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado VERDE
- Terminación de placas 1 y 2
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 25, 2026
El #HoyNoCircula de este jueves 25 de junio en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.
𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/HnQdYwVMl8