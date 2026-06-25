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¿Colapso vial por marchas en CDMX? Esta son las calles cerradas y vialidades afectadas por manifestantes este jueves; rutas alternas

Las marchas, manifestaciones y bloqueos en CDMX afectan las vialidades principales de la CDMX; te compartimos las zonas afectadas por las protestas.

Bloqueos y marchas en CDMX HOY 25 de junio 2026: Calles cerradas y vialidades afectadas para este jueves
¿Qué calles en CDMX están cerradas este jueves?|X: @OVIALCDMX

Escrito por: Fernanda Benítez, Iveth Ortiz

¿Siguen los cierres por los festejos en el Ángel de la Independencia? Las calles de la Ciudad de México podrían verse afectadas por las marchas, manifestaciones y bloqueos para este 25 de junio 2026; te compartimos las vialidades afectadas por los protestantes. así como las rutas alternas.

¿Qué calles en CDMX están cerradas por las marchas de este jueves? Zonas afectadas y rutas alternas

Implementan modo reversible en Circuito Interior

Se implementa el modo reversible en Circuito Interior, desde La Raza hasta Leibnitz desde las 6:30 a las 9:00 horas de este miércoles.

Cierre de circulación en Bucareli; zonas afectadas por manifestantes

Un grupo de manifestantes cierra la circulación en Bucareli, Abraham González, Atenas y General Prim, en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación.

Estas son las alternativas viales; Chapultepec, Balderas y Eje 1 Oriente.

Autos que NO circulan este 25 de junio 2026

El Hoy No Circula para este jueves 25 de junio 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado VERDE
  • Terminación de placas 1 y 2
  • Holograma 1 y 2

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