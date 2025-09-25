VIDEO: Atropellan a ‘El Cuacuano’ tras pleito vial en Puebla

¡Lo atropellan tras pleito! El pánico se desató en Izúcar de Matamoros, Puebla, por un brutal altercado vial. Los hechos se registraron el 25 de septiembre de 2025 en la calle Guerrero, esquina con Ocampo, en pleno centro; después de que un conductor arrolló a un motociclista conocido como ‘El Cuacuano’ y luego huyó del lugar.

Captan momento exacto de violento altercado vial

A través de un video compartido en redes sociales y que rápidamente tomó fuerza por lo delicado del caso , se observó cómo la víctima, identificada de manera preliminar como Rafael ‘N’, de 42 años, y conocido en la zona como ‘El Cuacuano', discutió con el conductor de un vehículo guinda tras un aparente conflicto vial en el cruce de un semáforo.

En el metraje, captado por cámaras de seguridad de un negocio cercano, se puede ver cómo Rafael intercepta al automovilista, se acerca a la ventana y le reclama por haberse pasado la luz roja.

Luego de un breve intercambio de palabras, ambos avanzan unos metros; sin embargo, el motociclista presuntamente se le cierra al auto para detenerlo de nuevo.

No obstante, durante este movimiento, el conductor explota en cólera, acelera bruscamente y arrolla al motociclista, quien cae de forma violenta sobre el pavimento.

El vehículo incluso sube a la banqueta antes de huir, lo que generó gritos y confusión entre los testigos que se encontraban en la zona.

🚨En el centro de Izúcar de Matamoros, fue atropellado “El Cuacuano”, un lavador de autos.



📍Ocurrió en la calle Guerrero esquina con Ocampo. Todo comenzó porque el automovilista se pasó la luz roja del semáforo y tras el reclamo del motociclista, el conductor lo alcanzó y lo…

Paramédicos y policías municipales llegaron de inmediato tras el llamado de vecinos al número de emergencia ‘911'. Rafael, quien trabaja como lavador de autos en la zona, fue trasladado a un hospital, donde su estado de salud se mantiene reservado.

La policía local ya abrió una carpeta de investigación para dar con el automovilista responsable. Mientras tanto, el video del atropellamiento circula en redes sociales y ha generado distintos puntos de vista.